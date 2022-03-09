Türkiye için yoğun kar uyarısı! İstanbul'da acil toplantı

Maskeye talep düştü üretim azaldı
Maskeye talep düştü üretim azaldı
FETÖ kamuya sızmaya çalışıyor
FETÖ kamuya sızmaya çalışıyor
Ayçiçeği yağında fiyat 15-20 güne düşer
Ayçiçeği yağında fiyat 15-20 güne düşer
Sibirya'dan geliyor: İstanbul'da 'yoğun kar yağışına' hazırlık toplantısı
Sibirya'dan geliyor: İstanbul'da 'yoğun kar yağışına' hazırlık toplantısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Şentürk hayatını kaybetti
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Şentürk hayatını kaybetti
Vali Aydoğdu: Bugün bu yağlar bitmezse bedeli ağır olur
Vali Aydoğdu: Bugün bu yağlar bitmezse bedeli ağır olur
Sınıf öğretmeni beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti
Sınıf öğretmeni beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti
Bursa'da yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak
Bursa'da yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak
Meteoroloji bu bölgeleri uyardı: Yoğun kar ve sağanak geliyor
Meteoroloji bu bölgeleri uyardı: Yoğun kar ve sağanak geliyor
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
ABD Rusya'dan enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladı
ABD Rusya'dan enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladı
İstanbul'da kar alarmı! İşte alınan kararlar
İstanbul'da kar alarmı! İşte alınan kararlar
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi TBMM'de
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi TBMM'de
Erdoğan'dan kadın muhtarlara 'ayçiçek yağı' talimatı
Erdoğan'dan kadın muhtarlara 'ayçiçek yağı' talimatı
YÖK'ten üniversitelerde 'engelsiz sınav' düzenlemesi
YÖK'ten üniversitelerde 'engelsiz sınav' düzenlemesi
Birinci ve ikinci el araç satıcılarına ceza çıkmadı
Birinci ve ikinci el araç satıcılarına ceza çıkmadı
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 60'ı kadın öğretmenlerden oluşuyor
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 60'ı kadın öğretmenlerden oluşuyor
Benzin ve motorine zam: Motorin 23 TL'ye gidiyor
Benzin ve motorine zam: Motorin 23 TL'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı'ndan 'yurt dışına giden hekimlere' tepki
Cumhurbaşkanı'ndan 'yurt dışına giden hekimlere' tepki
Erdoğan'dan sert tepki: Ey hakim nasıl serbest bırakırsın?
Erdoğan'dan sert tepki: Ey hakim nasıl serbest bırakırsın?
Buğday fiyatları tarihi zirveyi gördü
Buğday fiyatları tarihi zirveyi gördü
Otoyol ve köprülerde 31 Mart'ta HGS dönemi başlıyor
Otoyol ve köprülerde 31 Mart'ta HGS dönemi başlıyor
Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi?
Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi?
Bahçeli: Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz
Bahçeli: Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz
Adalet Bakanı açıkladı: Hakim ve sacıların yüzde 43'ü kadın
Adalet Bakanı açıkladı: Hakim ve sacıların yüzde 43'ü kadın
Altının gram durdurulamıyor: 941 lira seviyesine çıktı
Altının gram durdurulamıyor: 941 lira seviyesine çıktı
Stokçuluk yapana 3 yıla kadar hapis cezası geliyor
Stokçuluk yapana 3 yıla kadar hapis cezası geliyor
'Rüşvet' davasında oda başkanının da olduğu 5 sanığa hapis cezası
'Rüşvet' davasında oda başkanının da olduğu 5 sanığa hapis cezası
Koza Grubu ve Naksan'ın mülkiyeti devlete geçiyor!
Koza Grubu ve Naksan'ın mülkiyeti devlete geçiyor!
38 ilde dev FETÖ operasyonu: Muvazzaflar dahil 101 gözaltı
38 ilde dev FETÖ operasyonu: Muvazzaflar dahil 101 gözaltı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye için yoğun kar uyarısı! İstanbul'da acil toplantı

Başta Marmara olmak üzere yurdun birçok bölgesinde yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da bugün akşamdan itibaren beklenen soğuk hava ve kar yağışıyla ilgili de "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Mart 2022 08:05
Yazdır
Türkiye için yoğun kar uyarısı! İstanbul'da acil toplantı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Doğu Anadolu'da görülecek karla karışık yağmur ve kar yağışının, Elazığ ve Tunceli'nin yüksekleri ile Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli yağış bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Adıyaman, Siirt, Şırnak ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman illerinin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yağışların, cuma günü zamanla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİNİ

İSTANBUL'A SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden giriş yapması beklenen sistemle sıcaklıkların çarşamba akşam saatlerinden itibaren sıfır ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kuzeyli rüzgarların Karadeniz üzerinden geçerken, nemle beslenecek olması sebebiyle, 4-5 gün süresince etkili olacak kar yağışının ocak ayında yaşanan yağışa yakın kar kalınlıkları oluşturabileceği öngörülüyor.

YOLA ÇIKACAKLARA UYARIDA BULUNULDU

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri de Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Tokat, Gümüşhane, Bayburt ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç ve yüksek kesimlerinde) aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise Konya'da, çarşamba gününden cuma sabah saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışın etkisini göstereceği öngörülüyor. Sürücülerin, başta Konya-Antalya kara yolu olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

THY BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Perşembe günü beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul'da her iki havalimanında da uçuşların etkilenmesi bekleniyor. İlk uçuş iptali THY'den geldi.

Türk Hava Yolları uçuşlarını iptal etti. THY tarafından yapılan açıklamada "Yolcularımızın dikkatine; 10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" denildi.

AKDENİZ'DE SAĞANAK YAĞIŞ

Akdeniz Bölgesi'nde de Antalya'nın doğusunda çarşambadan cuma gününün ilk saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

DON VE ÇIĞ OLAYLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yağışların 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı, perşembe günü kar yağışının zamanla 500 metre üzeri yerlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Doğu Akdeniz'de, çarşamba gününden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

KAPAT [X]

Vatandaşlar, yoğun kar yağışının oluşturacağı buzlanma, don ve çığ ile sağanağın neden olacağı su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

İSTANBUL'DA ÖNEMLİ TOPLANTI

İstanbul'da bugün akşamdan itibaren beklenen soğuk hava ve kar yağışıyla ilgili de "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Ali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirlerin ele alındığı toplantıda konuşan Vali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul'da yoğun kar yağışıyla ilgili uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

İçişleri Bakanlığının kış tedbirleri genelgesi doğrultusunda kurumlarla iş birliği içerisinde sürecin yürütüleceğini dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Valiliğimiz koordinasyonunda idari tedbirlerin tümünü alacağız ve bu kararları şehrimizle paylaşacağız. Ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için karla mücadele hazırlıklarımızı yaptık. Güvenlik güçlerimiz kendi bölgelerinde hazırlıklarını yaptılar. Akıl, istişare ve bilimin ışığında alınan tüm kararları gerek medyamız gerekse sosyal medya aracılığıyla duyuracağız. İstişaremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hazırlık çalışmalarımızı yürüten kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından, karla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, İBB AKOM, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyol Müdürlüğü, ICA, İGA ve Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı işletmeleri ile Kızılay temsilcileri tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu da alacakları tedbirleri anlattı.

İBB BİRİMLERİ VE AFAD AKOM'DA BULUŞTU

AKOM'da İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında yapılan ikinci toplantıya, İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Murat Yazıcı, Arif Gürkan Alpay ve Pelin Alpkökin ile ilgili daire başkanları, genel müdürler ve müdürler katıldı.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, AFAD ile birlikte yol haritasını belirlediklerini ifade ederek, "Karla mücadele çalışmalarında yol ağının, araç ve insan gücünün, sorumluluğun büyük bir kısmı bizde olduğu için titizlikle çalışıyoruz. İnşallah sorunsuz bereketli bir kar yağışı bekliyoruz" dedi.

Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar da alınan tedbirlerin yanı sıra trafikte kalma olasılığında vatandaşlara daha iyi hizmetlerin sunulması konusunda beraber çalışmanın önemine dikkat çekti.

TÜM ÖNLEMLER ALINDI

İBB'nin, çarşamba sabahından itibaren alarm durumuna geçerek, AKOM koordinasyonunda karla mücadele çalışmalarına başlayacağı bildirildi. İstanbul'daki 4 bin 23 kilometrelik yol ağında, 2 bin araç - iş makinesi ve 9 bin 500 personel görev yapacak. Tüm araçların bakım ve onarımı yapılırken, 27 mobil tamir aracı da sahada hazır halde bekletilecek. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, 465 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hızla müdahale edecek. Stokta 220 bin ton tuz ve 64 tank (bin 290 ton) solüsyon, yolları açmak için hazır tutuluyor. İhtiyaç halinde saatte 25 ton solüsyon da üretilebilecek.

TRAFİK BEUS VE ÇEKİCİLERLE AÇIK TUTULACAK

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS'tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanacak. İBB'nin sorumluluğundaki anaarter ve bağlantı yollarında çekici - kurtarıcı araçlar hazır bekletilerek, trafik kazaları ve yolda kalmalara hızla müdahale edecek. Muhtarların kontrolündeki kürüme aparatlı traktörler ile köy yolların açık tutulması sağlanacak. Kritik noktalara bırakılan tuzlarla, üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlardaki kar birikintilerine ve buzlanmalara müdahale edilecek.

KESİNTİSİZ TOPLU ULAŞIM

Toplu ulaşımın aksamaması için her türlü tedbir alındı. Metrobüs kar yağışı boyunca 24 saat, metrolar da gece 02.00'ye kadar çalışacak. Şehir Hatları'nda Kadıköy-Karaköy, Beşiktaş-Üsküdar gibi ana hatlardaki seferler, Çarşamba ve Perşembe günü gece yarısına kadar devam edecek. İETT otobüsleri ise normal seferlerini aksatmadan sürdürecek. Toplam 5 bin 300 araçla günlük 54 bin sefer yapılması planlandı.

Yoğun hatlara ek sefer konulacak. Raylı sisteme paralel hatlar, en yakın metro entegre istasyonuna yönlendirilecek. Ana arterlerde ulaşım raylı sistemler ve metrobüs üzerinden sağlanacak. Toplu ulaşımda hava şartları nedeniyle oluşabilecek aksamalar sosyal medyadan anında duyurulacak. İSPARK'ın kapalı otoparkları, kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. 600 vatandaş temsilcisi ile hizmet veren 153 Çözüm Merkezi, İstanbulluların her konudaki taleplerini anında birimlere ulaştıracak.

DESTEK HİZMETLER TÜM İSTANBUL'DA

Yoğun kar yağışlarında mobil büfeler ile hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi yapılacak. Halk Ekmek de 24 saat tam kapasiteyle çalışmaya devam edecek. İBB Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonda, kış döneminde hava şartlarına göre evsiz vatandaşlar tesislerde misafir edilecek. Evsiz vatandaşlara; banyo, tıraş, kıyafet, sıcak yemek ve barınma hizmeti, sağlık taraması ve ilaç desteği, aileye teslim veya memleketine gönderme gibi hizmetler verilecek. Sokak hayvanlarının beslenmelerine ve tedavilerine yönelik Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü hizmetleri kış şartlarında artırılacak. Şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama desteği verilecek. Günlük 2 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımına devam edilecek.

PERSONEL VE ARAÇ DURUMU AÇIKLANDI

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, 473 kilometrelik sorumluluk ağında 754 personel, 209 araç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 bin 23 kilometrelik sorumluluk ağı ve 465 güzergahta 7 bin 421 personel, 1584 araç ve iş makinesiyle görev yapacak.

Jandarma 435 tim, 2 bin 554 personel, 660 araç, emniyet de 219 noktada 373 trafik ve 1917 asayiş ekibinin yanı sıra 5 bin 498 personelle çalışmalarını sürdürecek. ICA (Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Kuzey Çevre Otoyolu) 91 araç, 215 personel, Kuzey Marmara Otoyolu 61 araç ve personelle, AFAD 78 araç ve 207 personelle çalışacak.

112 Acil Çağrı Merkezi 1363 personelle, İstanbul Havalimanı 131 özel pist aracı ve 381 personelle, Sabiha Gökçen Havalimanı 59 özel pist aracı ve 67 personelle, 39 ilçe kaymakamlıklarının ilçe afet ve acil durum yönetim merkezleri ile Vefa Sosyal Destek Grupları da görevde olacak.

Kızılay ise 30 noktada 92 araç, 32 mobil araç, 180 personel ve 120 gönüllü ile karla mücadeleye destek verecek.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Sabah Yazarı: Ahlak bekçiliğine ihtiyaç yok!
Sabah Yazarı: Ahlak bekçiliğine ihtiyaç yok!
THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti
THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti
Fetullah Gülen'in öldüğüne dair iddialar
Fetullah Gülen'in öldüğüne dair iddialar
Sibirya'dan geliyor: İstanbul'da 'yoğun kar yağışına' hazırlık toplantısı
Sibirya'dan geliyor: İstanbul'da 'yoğun kar yağışına' hazırlık toplantısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Şentürk hayatını kaybetti
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Şentürk hayatını kaybetti
THY'nin bazı seferleri beklenen kar yağışı nedeniyle iptal oldu
THY'nin bazı seferleri beklenen kar yağışı nedeniyle iptal oldu

Bu Habere Tepkiniz

Askerlik dönemi emeklilikte hizmet başlangıcı olur mu?

Askerlik dönemi emeklilikte hizmet başlangıcı olur mu?

1999 öncesi hizmeti olanlar için emeklilik yaşının belirlenmesinde göreve başlama tarihleri, yani işçi, esnaf, memur olarak başlama tarihleri dikkate alınmaz. Tek dikkate alınan husus, 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmet süresidir.
Evlendirme memurları 'fazla çalışma' istiyor

Evlendirme memurları 'fazla çalışma' istiyor

Çalışma saatleri dışında veya hafta sonu veya resmi tatil günlerinde nikah kıyan evlendirme memurları fazla çalışma ücreti istiyor.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Hafta sonu sınavlarında görev alan müdür yardımcılarına ek ders ücreti ödenir mi?

Hafta sonu sınavlarında görev alan müdür yardımcılarına ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı hafta sonu ve mesai saatleri dışında görev alan müdür yardımcılarına ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği yönündeki soruya cevap verdi.
Kıdem mağduru 2 bin polis amiri düzenleme bekliyor

Kıdem mağduru 2 bin polis amiri düzenleme bekliyor

2015 yılı itibariyle geçmiş kıdem mağduriyeti yaşayan ve düzeltilmesini talep eden yaklaşık iki bin civarındaki polis amirleri bulunuyor.
Uzman erbaşlık hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Uzman erbaşlık hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Uzman erbaşlık sözleşmesini fesh eden ve GİH sınıfına memur olarak başlayanlar emeklilik şartlarında genel hükümlere tabi olur, ancak yıpranma payları GİH sınıfında iken de emeklilik yaş gruplarından indirilir.
Emniyet, polisleri sosyal medya paylaşımları konusunda uyardı

Emniyet, polisleri sosyal medya paylaşımları konusunda uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü tüm birimlere bir yazı göndererek sosyal medyada yapılan paylaşımların personeli deşifre edebileceğine dikkat çekerek buna müsaade edilmemesini istedi.
Kamu görevinden çıkarıldıktan sonra görevine dönenler manevi tazminat isteyebilir mi?

Kamu görevinden çıkarıldıktan sonra görevine dönenler manevi tazminat isteyebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, 657 sayılı Kanunun uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılan ve yargı kararı ile görevine dönen memurun tazminat talebini reddeden ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur.
Alan değiştiren öğretmenler, il içi veya il dışı yer değiştirmeye başvurabilir mi?

Alan değiştiren öğretmenler, il içi veya il dışı yer değiştirmeye başvurabilir mi?

Alan değişikliği kapsamında aynı eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin eski ve yeni alanlarında geçen hizmet süreleri, birlikte değerlendirilecektir.
'Denetim sırasında memurların yaşadığı tacizler' mahkeme kararına yansıdı

'Denetim sırasında memurların yaşadığı tacizler' mahkeme kararına yansıdı

Danıştay 13. Dairesinin bir kararında yer alan açıklamalar, şirketlere denetim için giden denetim elemanlarını yaşadıkları tacizi göz önüne serdi.
Personeline 'pis köle' diyen ilçe müftüsüyle ilgili önemli karar

Personeline 'pis köle' diyen ilçe müftüsüyle ilgili önemli karar

Danıştay 12. Dairesi, İlçe Müftüsü olarak görev yapan davacının hakkında çok sayıda suçlama nedeniyle görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak

TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak

TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak başvurular "İŞKUR" üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi 11 mart 2022.
Teşkilat 38.Bölüm Fragmanı

Teşkilat 38.Bölüm Fragmanı

Teşkilat 38.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Teşkilat dizisinin yeni bölümü 13 Mart Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Yarışmacıların hepsi maaşlı çıktı

Yarışmacıların hepsi maaşlı çıktı

Survivor All Star'da Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara ödediği haftalık ücretler ortaya çıktı. En yüksek maaş alan yarışmacı ise şaşırttı.