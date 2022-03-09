Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçında Alman kulübü Bayern Münih, Avurturya ekibi Salzburg'u ağırladı.

1-1 biten ilk maçın rövanşını Bayern Münih 7-1 gibi net bir skorla kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

LEWANDOWSKİ'DEN EN ERKEN HAT-TRİCK

Yıldız futbolcusu Robert Lewandowski'nin 12, 21 ve 23. dakikalarda attığı gollerle 3-0 öne geçen Almanya temsilcisi, Serge Gnabry'nin golüyle ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.

Bayern Münih, 54 ve 83. dakikalarda Thomas Müller, 85. dakikada da Leroy Sane ile farka gitti. Salzburg'un tek golünü 70. dakikada Maurits Kjaergaard attı.

Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde en erken "hat-trick" yapan futbolcu olarak tarihe geçti. Bir önceki rekor 1996-1997 sezonunda 4-1 kazandıkları Rosenborg maçının ilk 24 dakikasında üç gol atan Milanlı Marco Simone'ye aitti.