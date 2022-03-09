Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerinden 83 personel tahliye edildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü: Tahliye talebi olan diğer personel için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar yürütülmektedir
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mart 2022 09:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna limanlarında bekleyen Türk bayraklı veya sahipli 23 gemideki 83 personelin tahliye edildiğini bildirdi.
Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna limanlarında bekleyen gemilere yönelik yürütülen çalışmaya ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Ukrayna limanlarında bekleyen, Türk bayraklı/sahipli 23 gemideki 83 denizcimiz tahliye edildi. Tahliye talebi olan diğer personel için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar yürütülmektedir. Rus limanlarında yük operasyonları Azak Denizi limanları hariç devam etmektedir."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız