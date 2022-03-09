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Apple Türkiye fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Apple'ın bugün yaptığı tanıtım etkinliğinin hemen ardından, Türkiye fiyatları da güncellendi.

Eklenme : 09 Mart 2022 09:08
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Apple Türkiye fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Apple, bugün gerçekleştirdiği etkinlikle iPhone SE 3, iPad Air'in yeni işlemcileri ve yeni teknolojilerini resmen duyurdu. Apple zaten halihazırda milyonlarca kullanıcısı olan dev bir marka ve bu kullanıcı sayısını daha da arttırmaya niyetli olduğunu düşünüyoruz. Ancak ülkemizde durum pek de böyle olmayabilir.

Eğer bir Apple ürününe sahip olmak için fiyatların düşmesini bekliyorsanız, malesef ki size kötü bir haberimiz var. Bugün gerçekleşen etkinliğin ardından, Apple'ın sitesinde satışta olan neredeyse tüm ürünlere zam geldi.

Peki zamlardan önce fiyatlar neydi?

Apple'ın düzenlenen etkinlikle bugün tanıtımını yaptığıyeni iPhone SE 3 fiyatı 10.999 TL'den satışa sunuldu. Bununla birlikte Apple'ın sitesinde diğer ürünlerinin de fiyatları güncellendi ve birçoğuna zam geldi. Airpods 3. nesil fiyatları bugün itibariyle 2.599 TL'den 2.999 TL'ye, Apple Watch fiyatları ise 5.899 TL'den 6.999 TL'ye çıktı. Apple TV'de yine zamdan etkilenen bir diğer ürün oldu ve 2.899 TL'den başlayan fiyatıyla satışa sunulan Apple TV'nin yeni fiyatı 3.399 TL oldu. Bununla birlikte bir üst modeli çıksa da bir alt model iPhone satın alsam diye düşünenler için de güncellenen iPhone 13 fiyatları şu şekilde:

iPhone 13 mini fiyatları

128 GB: 14.799 TL'den 17.499 TL'ye

256 GB: 16.199 TL'den 19.299 TL'ye

512 GN: 18.999 TL'den 22.099 TL'ye çıktı

iPhone 13 fiyatları

128 GB: 16.299 TL'den 18.999 TL'ye

256 GB: 17.699 TL'den 20.799 TL'ye

512 GB: 20.499 TL'den 23.599 TL'ye çıkarken

iPhone 13 Pro için de fiyatlar

128 GB: 21.499 TL'den 24.999 TL'ye

256 GB: 22.899 TL'den 26.799 TL'ye

KAPAT [X]

512 GB: 25.699 TL'den 29.599 TL'ye

1TB: 28.499 TL'den 32.399 TL'ye yükseldi

iPhone 13 Pro Max fiyatları da güncellenerek

128 GB: 23.999 TL'den 27.999 TL'ye

256 GB: 25.399 TL'den 29.799 TL'ye

512 GB: 28.199 TL'den 32.599 TL'ye

1 TB: 30.999 TL'den 35.399 TL'ye çıkartıldı.

iPad fiyatları da güncellendi

iPad mini fiyatları 7.899 TL'den 9.299 TL'ye

iPad fiyatları 5.199 TL'den 5.999 TL'ye

iPad Pro fiyatları 11.999 TL'den 14.299 TL'ye yükseldi.

Kaynak: Webtekno.com

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