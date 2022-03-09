Mardin'de yolcu otobüsünde 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolcu otobüsünde 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mart 2022 09:11
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında ilçe girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 zanlının kıyafetlerinin altında vücutlarına sarılmış vaziyette 8 kilo 400 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız