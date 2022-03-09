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Türkiye'de yılın ilk iki ayında 416 bin 784 gayrimenkul satış işlemi yapıldı

İşlemlerin 176 bin 46'sını konut, 72 bin 833'ünü arsa, 115 bin 851'ini tarla, 20 bin 702'sini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu- En çok satış yapılan il İstanbul oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mart 2022 10:19
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Türkiye'de yılın ilk iki ayında 416 bin 784 gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Türkiye'de yılın ilk iki ayında 416 bin 784 gayrimenkul satış işleminden, 3 milyar 989 milyon 848 bin 708 lira tapu harcı geliri elde edildi.

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, bu yılın ocak ayında 199 bin 111, şubat ayında ise 217 bin 673 gayrimenkul satış işlemi yapıldı.

Rakamlara göre, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 9,3 artış görüldü.

Böylece ülke genelinde ocak-şubat döneminde toplam 416 bin 784 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 3 milyar 989 milyon 848 bin 708 lira 63 kuruş tapu harcı geliri elde edildi.

İşlemlerin, 176 bin 46'sını konut, 72 bin 833'ünü arsa, 115 bin 851'ini tarla, 20 bin 702'sini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu.

En çok satış işlemi yapılan iller arasında 55 bin 167 satışla İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 27 bin 559 ile Ankara, 23 bin 103 ile İzmir, 16 bin 750 ile Antalya, 16 bin 95 ile Bursa, 11 bin 762 ile Konya, 11 bin 434 ile Kocaeli ve 11 bin 28 ile Balıkesir takip etti.

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