Samsun'da öğrenci servisinde feci kaza: Bir öğrenci öldü 7 yaralı
Samsun Yakakent'de bir öğrenci servisi kaza yaptı. Kar yağışının olumsuz etkisiyle sebebi henüz bilinmeyen kazada bir öğrenci öldü 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.
Eklenme : 09 Mart 2022 10:21
Samsun Yakakent'de bir öğrenci servisi kaza yaptı. Kar yağışının olumsuz etkisiyle sebebi henüz bilinmeyen kazada bir öğrenci öldü 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız