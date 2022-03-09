Firari Danıştay eski üyesi kayıt dışı çalıştığı yerde yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski Danıştay üyesi Mustafa Dinç, Ankara'da yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mart 2022 11:04
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dinç'in kayıtsız olarak bulunduğu adres ile kayıt dışı çalıştığı iş yerini belirledi.
Dinç, çalıştığı iş yerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dinç, emniyetteki işlemlerinin ardından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız