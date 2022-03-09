Erdoğan'ın da tepki gösterdiği hakim ve savcıya inceleme

Alınan bilgiye göre, Bozdağ, boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın tahliye edilmesiyle ilgili harekete geçti.

Bakan Bozdağ, HSK'ye, zanlının tahliyesini talep eden savcı ve tahliyesine hükmeden hakim hakkında inceleme yapılması izni verdi.

Bu kapsamda müfettiş görevlendirilmesinin ardından, hakim ve savcının kusurunun olup olmadığı araştırılacak.

- Olayın geçmişi

Özlem Ağ, Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde, 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanmış, olayın ardından uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Samet Ağ, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Samet Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.

Erdoğan, 'Ey hakim, sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakırsın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan '2.5 yaşında da çocuğu var. 23 yerden bıçaklıyor. Hey hakim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun. Hakim böyle tasarruf yapıyor, sonra yargıya hakaret. Ne hakareti.' şeklinde tepki göstermişti.