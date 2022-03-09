ABD'nin Rusya kararı akaryakıt fiyatlarını daha da yükseltecek

- Washington merkezli düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü Uzmanı ve ABD'nin eski Bakü Büyükelçisi Richard Kauzlarich, ABD'nin Rusya'dan enerji ithalatını yasaklayan kararnamesinin "cesur ama maliyetli bir hamle" olduğunu söyledi.

Kauzlarich, AA muhabirine, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömür ithalatını yasaklayan kararnameyi imzalamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu kararnamenin "cesur ama maliyetli bir hamle" olduğunu belirten Kauzlarich, "Bu hareket, özellikle yüksek benzin fiyatları yoluyla Amerikalılara bazı maliyetler getirecek." ifadesini kullandı.

Kauzlarich, Rusya'dan petrol ithalatını durdurmanın ABD'nin fiziki petrol talebi üzerinde büyük etkisi olmayacağını dile getirerek, "Amerikalılar yurt içinde daha fazla petrol ve gaz üretimi bekleyeceklerdir. Ayrıca, uluslararası enerji şirketleri de daha yüksek fiyatlardan kar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, söz konusu kararnameyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürmek için kullandığı ekonomik kaynaklardan daha da mahrum bırakılacağı ifade edildi.

ABD'nin kararının müttefikleri ve ortaklarının yanı sıra Kongre üyeleriyle yakın istişare içinde alındığı belirtilen açıklamada, ABD'nin güçlü yerel enerji altyapısı sayesinde bu adımı atabildiği, müttefiklerinin tamamının şu anda ABD'ye katılabilecek durumda olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Rus enerjisine bağımlılığı azaltmak ve Putin'in üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmek için ABD'nin müttefikleriyle birlikte çalıştığı bildirildi.

Başkan Joe Biden'ın imzaladığı kararnameyle ABD'ye Rus ham petrolü ile bazı petrol ürünlerinin, LNG'sinin ve kömürünün ithalatının yasaklandığı kaydedilen açıklamada, ABD'nin geçen yıl Rusya'dan günlük yaklaşık 700 bin varil ham petrol ve rafine edilmiş petrol ürünleri ithal ettiği belirtildi.

ABD'nin kararının ardından benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,9 litre) başına 4,17 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.