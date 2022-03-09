Dolar yükselişini bugün de sürdürdü
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından günü 14,64 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mart 2022 18:53
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,5330
|14,5340
|14,6390
|14,6400
|Avro
|15,8530
|15,8540
|16,1670
|16,1680
|Sterlin
|19,0000
|19,0990
|19,2440
|19,3400
|İsviçre Frangı
|15,6200
|15,6990
|15,7300
|15,8100
|ANKARA
|ABD Doları
|14.5030
|14,5830
|14,6090
|14,6890
|Avro
|15,8130
|15,8930
|16,1270
|16,2070
|Sterlin
|18,9400
|19,1500
|19,1840
|19,3940