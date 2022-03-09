Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlık sisteminin çöktüğünü, çalışanların bu sistemden memnun olmadığını öne sürdü.

Fikret Şahin, milletvekillerinin, hastaneden randevu alamayan vatandaşların randevu talebiyle uğraştıklarını, doktorların uzmanlık sınavı yerine yurt dışına gitmek için Almanca ve diğer yabancı dilleri öğrenmeye çalıştıklarını vurguladı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun 477 gündür toplantı yapmadığını dile getiren Şahin, muhalefetin toplantı talebinin de karşılanmadığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığının 65-72 yaşındaki hekimlerin tekrar atanmasına ilişkin ilan verdiğini anımsatan Şahin, şunları söyledi:

"Neden emekli olan, meslek hayatının en verimli çağını geride bırakan hekimleri çağırıyorsunuz? Demek ki sağlık alanında açık var ve bu açığı kapatmak için çağırıyorsunuz. Emekli olan birisi neden tekrar kuraya girip atanmak istesin? Emekli olan, torununu sevmek ister ama geçim sıkıntısı yaşadıkları ve emekli maaşları yetmediği için tekrar atanmak ister. Bu durum sağlık sisteminin çöktüğünün göstergesidir.

Böyle bir manzara ancak savaş koşullarında olur. Siz elinizdeki hekimleri özel sektöre kaptırıp veya yurt dışına kaçırırsanız bu durum ortaya çıkar. Nitelikli hekimleri yurt dışına kaçırıyorsunuz sonra emekli olan hekimleri göreve çağırıyorsunuz. Emekli hekimleri göreve çağırsanız da sorun çözülmez."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yurt dışına giden doktorlara yönelik "Varsın gidiyorlarsa gitsinler" sözlerini hatırlatan Şahin, "Bu çok talihsiz ve üzücü bir açıklamadır. İnsanları yaşatmayı amaç edinen hekimleri bu şekilde rencide etmeye kimsenin hakkı yoktur." ifadesini kullandı.