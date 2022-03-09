İstanbul'da kar önlemi: Metro, marmaray ve tramvay sefer saatleri uzatıldı
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar gününe kadar metro, füniküler ve tramvay hatlarında bazı seferler saat 02.00'ye kadar uzatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mart 2022 12:19
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini duyurdu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız