Mülakatsız 1.805 personel alımında başvurular sona eriyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sadece 2020 KPSS puanının esas alarak ilana çıktığı 1805 personel alımında başvurular 10 Mart'ta sona erecek
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 09 Mart 2022 14:42
ÖSYM, geçen hafta içinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait 1.805 sözleşmeli pozisyonun yer aldığı 2022/4 KPSS tercih kılavuzunu yayımlamıştı.
Bu kılavuzdaki kadrolara sadece 2020 KPSS puanları esas alınarak yerleştirme
yapılacaktır. Adaylar herhangi bir sözlü sınava tabi tutulmayacaktır.
Adaylar tercihlerini, 4-10 Mart 2022 tarihleri arasında ÖSYM aracılığıyla yapabilecekler. Tercih işlemleri, 10 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
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