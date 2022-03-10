Üniversite, geriye doğru yemek ücreti istedi
Necmettin Erbakan Üniversitesi 23 Şubat 2022 tarihinde yemek tarifesini güncelledi ve 15 Ocak ila 24 Şubat arasındaki geriye doğru dönem için personelden ödeme istedi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 10 Mart 2022 00:05
Necmettin Erbakan Üniversitesi yemek fiyatlarını 23 Şubat itibariyle güncelledi. Ancak üniversite yönetimi, fiyat güncellemesini geriye doğru götürdü ve personelden oluşan farkı 25 Mart 2022 tarihine kadar ödemesini istedi.
Üniversite çalışan personel ise geriye doğru fiyat güncellemesine tepki gösterdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız