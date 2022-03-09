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AFAD uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), soğuk ve yağışlı havanın başta İstanbul olmak üzere, 37 ilde etkili olacağını belirterek, il AFAD merkezlerinin teyakkuz durumuna geçirildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mart 2022 22:30
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AFAD'tan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bugünden itibaren sıcaklıkların giderek düşeceği, yağmur ve kar yağışlarının artacağı hatırlatıldı.

Başta İstanbul olmak üzere 37 ilde AFAD koordinasyonunda hazırlıklar yapıldığı ve il AFAD merkezlerinin teyakkuz durumuna geçirildiği belirtilen açıklamada, 37 ilde valilikler, belediyeler, il özel idareleri, karayolları, emniyet, jandarma, 112, UMKE, Türk Kızılay ve STK'lar ile birlikte tedbirler alındığı bilgisi verildi.

Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin ülke genelindeki etkisinin 7 Mart'tan beri hissedilmeye başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olası risklerin azaltılması amacıyla, AFAD koordinasyonunda ilgili kurumlar, kuruluşlar ve STK'lar hazırlıklarını tamamladı. Çalışmalar, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde, 2021'de yayımlanan Kış Tedbirleri Genelgesi'ne göre yürütülüyor. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay temsilcileri, bugün 21.00 itibarıyla Başkanlık AFAD Merkezinde 7/24 esasına göre görev yapmak üzere davet edildi."

- Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de çığ tehlikesi uyarısı

Sıcaklıkların hafta boyunca azalarak, kuzey, iç ve batı bölgelerde, hafta sonunda ise yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşeceğinin tahmin edildiği anımsatılan açıklama, şöyle devam etti:

"9 Mart'tan itibaren Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Konya ve Isparta'da, 10 Mart'tan itibaren İstanbul, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusunda kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. Yağışların, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusu, Kıyı Ege ve Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgar ve denizlerimizde fırtına beklenirken Ege ve Akdeniz'de zirai don tehlikesi bulunuyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de ayrıca çığ tehlikesi bulunuyor."

- Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı alabileceği önlemler

Meteorolojik uyarıların takip edilerek zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması istenilen açıklamada, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı alabileceği önlemler de belirtilerek, çeşitli başlıklarda tehlikelere karşı korunma yöntemleri şöyle sıralandı:

Buzlanma ve don tehlikesine karşı alınabilecek önlemler

- Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı.

- Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporlarını takip edilmeli.

- Devam eden bir tedavi (diyaliz, doğum vb.) ihtiyacı bulunan vatandaşlar, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki sağlık müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmeli.

- Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalı.

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- Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalı.

Araç kullanırken buzlanma ve don olayından korunmak için alınabilecek önlemler

- Araçta gerekli ekipmanların (zincir ve çekme halatı vb.) bulunduğundan emin olunmalı. (Kar lastikleri kullanılmalı.)

- Seyahat öncesi, yol ve trafikle ilgili bilgi alınmalı.

- Aile ve yakınlara yer ve rota ile ilgili bilgi verilmeli.

- Her zaman görülemeyen şeffaf ve kaygan bir buz tabakası olan "siyah buz"a dikkat edilmeli.

- Trafik kural ve sınırlamalarına mutlaka uyulmalı.

- Araçta yeterli miktarda yakıt bulundurulmalı.

- Araçta da bir afet ve acil durum çantası bulundurulmalı.

Fırtına öncesi ve sırasında alınabilecek önlemler

- Fırtına uyarıları takip edilmeli.

- Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı.

- Kapı ve pencereler sağlamlaştırılmalı, pencere kenarlarından uzak durulmalı.

- Ani su baskını riskine karşı hazırlıklı olunmalı.

- Çatı ve balkonlarda bulunan eşyalara ve tabelalara karşı dikkatli olunmalı.

Baca gazı zehirlenmelerinden korunma yöntemleri

- Yanan sobalar yatmadan önce tamamen söndürülmeli; yanmış, yarı yanmış kömür, odun gibi yakacak malzemeler düzenli olarak çıkartılmalı.

- Lodos, fırtına gibi olumsuz koşullarda, sobalar yakılmamalı.

- İtfaiye müdürlüğünden soba yakma usulü öğrenilmeli ve soba buna göre yakılmalı.

- Bacalar, soba borusu ile dirsekleri düzenli aralıklarla temizlenmeli; bacalar açık tutulmalı, hava akımına ulaşacak şekilde çevre yapılardan yükseltilmeli.

- Kazanlar (soba) TSE standartlarına uygun olmalı.

Doğal gaz zehirlenmelerinden korunma yöntemleri

- Doğal gaz cihazlarına yeterli oksijen girmesini sağlayan açıklıklar kapatılmamalı.

- Ev ve iş yerlerinden kullanılan cihazların bakımları düzenli olarak yaptırılmalı.

- Doğal gaz kaçaklarının tespiti için gaz dedektörleri kullanılmalı.

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