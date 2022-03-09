Savaşın seyri Antalya'da belli olacak! 2 bakan Türkiye'ye geldi

Rusya - Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu görevi üstelenen Türkiye, iki ülkenin bakanlarını bir araya getirmesi nedeniyle dünya gündemine oturdu.

ÖNCE LAVROV GELDİ



Bu kapsamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin arabuluculuğu ile yarın Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya'ya geldi.

KULEBA DA İNDİ



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna heyetini taşıyan özel uçak, Antalya Havalimanı'na indi. Heyet, konaklayacakları Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otele hareket etti.

DÜNYA LİDERLERİNİN AĞIRLANDIĞI SALONDA BULUŞACAKLAR



Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba, yarın 2015'te G-20 Zirvesi'nde eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin ağırlandığı salonda üçlü toplantı gerçekleştirecek. Otellerdeki önlemler artırıldı Her türlü teknolojik donanımın yer aldığı G20 Salonu, 7 bin 500 metrekarelik oturum alanı, dışarıya direkt açılabilen pencere ve kapılara sahip.

34 ÜLKEDEN GAZETECİ ORADA OLACAK



Zirveyi aralarında Rusya, Ukrayna, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda gibi ülkelerin yer aldığı 34 ülkeden ve Türkiye'den 330'un üzerinde gazeteci takip edecek. Otelin çevresinde geniş güvenlik önlem alındı, dron için ise sinyal kesiciler yerleştirildi.