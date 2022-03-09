İstanbul'a tır ve kamyonların girişi kısıtlandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ikinci bir duyuruya kadar kamyon ve tırların İstanbul'a girişine izin verilmeyeceğini duyurdu. Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Meteorolojiden alınan son verilere göre, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00'ten itibaren izin verilmeyecektir."