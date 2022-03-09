Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti. AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ''Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehlikeye atan veya tehdit eden eylemler için 160 kişi daha listeye alındı'' ifadesi kullanıldı. Açıklamada, ''Listelenen kişiler Rusya Federasyonu'nda özellikle metalurji, tarım, ilaç, telekom ve dijital endüstrilerde önemli bir gelir kaynağı sağlayan kilit ekonomik sektörlerde yer alan 14 önde gelen oligark ve iş adamı ve aile üyelerini içerir'' denildi.

Açıklamada ayrıca, "Rusya Federasyonu ile Donetsk Halk Cumhuriyeti arasında 'Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması' ve 'Rusya Federasyonu ile Lugansk Halk Cumhuriyeti arasında Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın hükümet kararlarını onaylayan Rusya Federal Konseyi'nin 146 üyesi yaptırım listesine eklendi'' ifadeleri kullanıldı.

Yaptırım listesine eklenen son isimlerle birlikte AB'nin Rusya'da yaptırım uyguladığı kişi sayısı 862 kişi ve 53 kuruluşa ulaştı.