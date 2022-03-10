Başkent'te özel halk otobüsü ve minibüs sürücüleri kontak kapattı

Başkentte otobüs ve dolmuşlarla özel toplu taşıma hizmeti veren esnaf, akaryakıt zamları, ücretsiz taşıma ile maliyetler nedeniyle zor günlerden geçtiklerini belirterek kontak kapattı.

Duraklarda yoğunluk oluştuğu görülürken, EGO, ek seferler koyduğunu açıkladı.

Dün, Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, "41 yıldır sizlere kesintisiz hizmet veren ancak olağanüstü artan maliyetler nedeniyle yakıt dahi alamaz duruma gelen esnaflarımız yarından itibaren zorunlu olarak "çalışamayacaklarını" beyan etmişlerdir Özür diliyor, anlayışınıza sığınıyoruz Motorine 2.25" denilmişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Mağduriyet yaşamamanız adına tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. En kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz" açıklaması yapmıştı.