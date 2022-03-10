Ukrayna'daki savaştan kaçan ailelere Köln'deki Türkler sahip çıktı

Kırım Tatar Milli Meclisi Almanya Temsilcisi Ahmet Özay'ın girişimiyle Kiev ve Herson şehirlerinden 3 araçla yola çıkarak Köln'e gelen çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 19 kişi, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatı bünyesindeki Ömer-ul Faruk Camisi misafirhanesine yerleştirildi.

IGMG Köln Bölge Başkanı Ali Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 saat içinde camilerindeki öğrenci yurdunu ayarladıklarını, önümüzdeki günlerde diğer cami ve cemaatlerin de savaş mağdurlarını kabul etmeye hazırlandığını söyledi.

Bozkurt, "Evsizlik, barksızlık, vatansızlık zor birşey. Biz onlara evlerindeki sıcaklığı hissettiremeyiz belki ama geçici de olsa böyle bir yer hazırladık. kendilerini burada ağırlamaktan mutluyuz. Elimizden gelen gayreti yapacağız ve bundan sonraki süreci de takip edeceğiz." dedi.

6 günlük bir yolculuk sonunda Köln'e ulaşan savaş mağdurları, kendilerini sıcak şekilde karşılayan ve misafir eden Türk soydaşlarına teşekkür ettiler.