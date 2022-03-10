İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mart 2022 08:17
Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar yağışı etkisini zaman zaman gösteriyor.
Yağışın görüldüğü yerlerde yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.
Avrupa Yakası'nda da Başakşehir, Eyüp, Zeytinburnu ve Arnavutköy'de kar yağışı aralıklarla görülüyor.
Öte yandan İBB trafik uygulamasına göre saat 07.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 30 olarak ölçüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız