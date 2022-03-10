Parkta ölü bulunan kadın hakim ile ilgili ilk inceleme tamamlandı
Bursa Adliyesi'nde görevli hakim Ç.B., parkta iple asılı halde ölü bulundu. Hakimin ilk belirlemelere göre intihar ettiğinin değerlendirildiği, şüpheli bir duruma rastlanılmadığı öğrenildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mart 2022 11:57
Bursa'da görevli bir hakim çocuk parkında ölü bulundu.
Nilüfer ilçesindeki Ertuğrul Mahallesi'nde bir kadının oyun gruplarında iple asılı olduğunu gören çevredekiler durumu polise bildirdi.
Adrese giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede, Bursa Adliyesinde hakim olduğu belirlenen Ç.B'nin (30) hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kadının cenazesi savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Daha sonra yakınlarına teslim edilen Ç.B'nin cenazesi, adliye önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.
Hakimin ilk belirlemelere göre intihar ettiğinin değerlendirildiği, şüpheli bir duruma rastlanılmadığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız