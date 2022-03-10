Savaş mağdurları için son çıkış kapısı: Umut istasyonu

Rusya-Ukrayna savaşında 14 gün geride kalırken, tüm gözler Türkiye'de yapılacak Rusya Ukrayna Türkiye Üçlü Zirvesine çevrildi. Savaş bölgelerinden kaçarak Polonya'ya sığınan Ukraynalıların yoğunlukla bulunduğu Korczowa'da bulunan Toplama Merkezinde ise endişeli bekleyiş sürüyor.

Barınma merkezinde beklemek istemeyen Ukraynalılar, umut istasyonu ise Przemysl'de bulunan Plac Legionow tren garı oldu. Buraya gelerek bir umut Polonya'nın diğer şehirlerine veya diğer Avrupa ülkelerine bilet bakan Ukraynalılar için tren garında da bir seferberlik başlatılmış durumda.

GÖZLER SEFER TAKİP EKRANINDA

Genç, yaşlı, engelli bireylerin koridorlarında ve salonunda yerlerde yattığı tren garının Sefer Takip Ekranının önü ise hiç boş kalmıyor. Şanslı olan Ukraynalılar sefer saatinin gelmesini dört gözle ekrandan takip ederken, onlar kadar şanslı olamayan sığınmacılar ise Sefer Takip ekranına yeni bir sefer yansısın diye dua ediyor. Umuda yolculuğa Kiev, Mariupol, Harkov, Sumi gibi savaş noktalarında başlayan Ukraynalılar'ı, Polonya'ya geçtikten sonra da zorlu bir süreç bekliyor.

ULAŞIM ARAÇLARI İMKANSIZ OLDU

Çünkü, Ukrayna-Polonya sınırında bulunan Korczowa, Przemsyl ve Medyka bölgelerinde bir noktadan bir noktaya geçiş neredeyse imkansız hale geldi. Özel aracınız yoksa sınıra yakın bölgelerde taksi veya başka bir ulaşım aracı bulmanız neredeyse imkansız. Öte yandan, bir grup İtalya vatandaşı da tren garı önünde eylem gerçekleştirdi.

İtalya vatandaşları, eski İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini basın açıklaması gerçekleştirdiği sırada mikrofonların üzerine Rusça "Rusya Ordusu" yazılı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eskizinin olduğu bir tshirt fırlattı. Olay sonrasında Salvini alanı terk ederken, söz konusu tshirt tren garının girişine serildi.

POLONYA'YA GEÇEN 1.3 MİLYON KİŞİNİN YÜZDE 93'Ü UKRAYNALI

Polonya İçişleri Bakanlığı tarafından Ukrayna sınırından toplam 1 milyon 330 bin kişinin Polonya'ya geçtiği bildirildi. Sınırı geçen 1 milyon 330 binin yüzde 93'ü Ukraynalılardan oluştuğu öğrenildi.

AFAD'DAN UKRAYNA'YA YARDIM ELİ

Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığı, Türkiye'nin yardım elini Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Ukrayna'da yaşanan gelişmeler çerçevesinde, Türkiye tarafından Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçları için AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı, belediye, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan 23 insani yardım tır bölgeye ulaştı.

Ayrıca 1 tır ise Ukrayna'ya ulaşmak üzere yolda. Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlarına gönderilen 23 insani yardım tırında toplam, 510 aile çadırı, 26 genel maksat çadırı, 4 bin 416 battaniye, 930 yatak, 680 yastık-çarşaf seti, 141 uyku tulumu, 50 bin 330 hijyen ürünü, 51 bin 500 hijyen seti, 3 bin 536 gıda kolisi, 16 bin 824 adet hijyen malzemesi ve bebek bezi, 307 bin 328 adet gıda malzemesi ile ilaç ve sağlık ekipmanları bulunuyor.

AFAD-AB Sivil Koruma Mekanizması eşgüdümünde, AFAD Başkanlığı tarafından sağlanan insani yardım malzemelerini taşıyan 6 tırın daha bugün Türkiye'den Ukrayna'nın Lviv kendine hareket edeceği de öğrenildi.

MEVLÜT HASGÜL