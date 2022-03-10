Ekonomiye katkı 300 milyara dayandı

13 ilde daha hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi
13 ilde daha hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi
'Sınıflarımız yüz yüze eğitime ara vermeden bu dönemi tamamlayacaklar'
'Sınıflarımız yüz yüze eğitime ara vermeden bu dönemi tamamlayacaklar'
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Sadece akaryakıt zamlarının enflasyona etkisi yüzde 1,5'i aştı
Sadece akaryakıt zamlarının enflasyona etkisi yüzde 1,5'i aştı
Kadın hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu
Kadın hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu
Başkent'te özel halk otobüsü ve minibüs sürücüleri kontak kapattı
Başkent'te özel halk otobüsü ve minibüs sürücüleri kontak kapattı
Yağımız yabancı sermayenin elinde! Fiyatlarla istedikleri gibi oynuyorlar
Yağımız yabancı sermayenin elinde! Fiyatlarla istedikleri gibi oynuyorlar
Zam yokken zam duyurusu yapan EPGİS'e suç duyurusu
Zam yokken zam duyurusu yapan EPGİS'e suç duyurusu
Sağlıkta şiddete yeni ceza geliyor: Saldıran tutuklu yargılanacak
Sağlıkta şiddete yeni ceza geliyor: Saldıran tutuklu yargılanacak
Üniversite, geriye doğru yemek ücreti istedi
Üniversite, geriye doğru yemek ücreti istedi
Silahla ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis şehit oldu
Silahla ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis şehit oldu
Savaşın seyri Antalya'da belli olacak! 2 bakan Türkiye'ye geldi
Savaşın seyri Antalya'da belli olacak! 2 bakan Türkiye'ye geldi
Ankara'da özel halk otobüsleri zamlar sebebiyle seferlerini durdurdu
Ankara'da özel halk otobüsleri zamlar sebebiyle seferlerini durdurdu
AFAD uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı
AFAD uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı
Benzin ve motorine bugün yapılan zam iptal edildi
Benzin ve motorine bugün yapılan zam iptal edildi
Diyanet Akademisi kurulması telifi Genel Kurul'da
Diyanet Akademisi kurulması telifi Genel Kurul'da
Son 24 saatte koronavirüsten 143 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte koronavirüsten 143 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'daki havalimanlarında kar tedbiri
İstanbul'daki havalimanlarında kar tedbiri
Ayçiçek yağı taşıyan gemilerin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
Ayçiçek yağı taşıyan gemilerin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
ÖSYM açıkladı: Testi pozitif olanlar sınava girebilecek mi?
ÖSYM açıkladı: Testi pozitif olanlar sınava girebilecek mi?
Bakan Özer'den okul yöneticilerine 'velilerle maddi ilişki kurmayın' uyarısı
Bakan Özer'den okul yöneticilerine 'velilerle maddi ilişki kurmayın' uyarısı
Ons altın 18 ayın zirvesini gördü...Yatırımcı ne yapmalı?
Ons altın 18 ayın zirvesini gördü...Yatırımcı ne yapmalı?
Mart kapıdan baktırıyor: Yurdun büyük kesiminde kar bekleniyor
Mart kapıdan baktırıyor: Yurdun büyük kesiminde kar bekleniyor
İstanbul'daki hakim ve savcılar yarın idari izinli sayılacak
İstanbul'daki hakim ve savcılar yarın idari izinli sayılacak
YÖK'ten İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama
YÖK'ten İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti
4 polise işkenceden dava açılmıştı, 2 polis ve 2 sağlıkçıya soruşturma
4 polise işkenceden dava açılmıştı, 2 polis ve 2 sağlıkçıya soruşturma
İstanbul'da okullar 14 Mart'a kadar tatil edildi
İstanbul'da okullar 14 Mart'a kadar tatil edildi
Kar nedeniyle İstanbul'da personele idari izin
Kar nedeniyle İstanbul'da personele idari izin
Bakan Koca sağlık çalışanları için 14 Mart'ı işaret etti
Bakan Koca sağlık çalışanları için 14 Mart'ı işaret etti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ekonomiye katkı 300 milyara dayandı

Finansal Kurumlar Birliği bünyesinde faaliyet gösteren faktoring, leasing, finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2021 yılı işlem hacmi 288 milyar liraya ulaştı. FKB Başkanı Aynur Eke, "Reel sektöre kaynak sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Eklenme : 10 Mart 2022 08:38
Yazdır
Ekonomiye katkı 300 milyara dayandı

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) bünyesinde faaliyet gösteren Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Varlık Yönetim Şirketleri, 2021'de Türkiye'nin yaşamış olduğu yüksek kur seviyesine rağmen, dengelenme sürecinde önemli bir başarıya ulaşarak tekrar büyüme yoluna girdi.

FKB Yönetim Kurulu ve Faktoring Şirketleri Sektör Temsil Kurulu Başkanı Aynur Eke, kurumun temsil ettiği 4 sektörün 2021 yılı konsolide verilerine göre işlem hacimlerinin 288 milyar liraya, aktiflerinin 226 milyar liraya çıktığını söyledi.

HEDEF GÜÇLÜ TÜRKİYE EKONOMİSİ

FKB üyelerinin reel sektörü desteklerken Türkiye ekonomisine pozitif değer kattığını ifade eden Eke, "Tüm üye şirketlerimiz ile birlikte, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da reel sektörümüzün, ihracatçımızın, KOBİ'lerimizin, tüketicilerimizin yanında olmaya devam edecek ve finansman ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi var gücümüzle sürdüreceğiz.

Doğuradan reel sektörün destekçisi olan sektörülerimiz özelinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde KOBİ'lerimize can suyu olmanın ötesinde, Türkiye ekonomisine de değer katıyoruz. Güçlü Türkiye ekonomisinin oluşması adına çalışmalarımız gelecek dönemde de devam edecek. Temsil ettiğimiz Faktoring, Finansman, Finansal Kiralama ve Varlık Yönetim Şirketleri olarak, sürdürülebilir büyüme için reel ekonomiye kaynak sağlamaya her koşulda devam edeceğiz" dedi.

FAKTORİNG SEKTÖRÜ BÜYÜYOR

Ticareti finanse eden faktoring sektörünun pandemi sürecinde de KOBİ'lerin en büyük destekçisi olduğuna dikkat çeken Eke, "52 şirketin, 350'ye yakın şube ile hizmet verdiği ve dört binden fazla kişiye istihdam sağlayan faktoring sektörü, Covid-19 öncesinde olduğu gibi pandemi sürecinde de reel sektöre, ihracatçı firmalara ve çoğunluğu KOBİ olan seksen binin üzerinde müşteriye destek olmaya devam ediyor.

Sektörün 2021 yılsonu mali verilerine göre; faktoring işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34'lük artışla 200 milyar TL'ye, aktif büyüklüğü yüzde 35'lik artışla 65 milyar TL'ye ulaşmış; Alacaklar kalemi ise yüzde 33'ün üzerinde artarak 59 milyar TL'yi geçti" değerlendirmesinde bulundu..

1 MİLYON RİSKLİ İŞLEM ENGELLENDİ

Ticareti finanse eden banka ve finansal kuruluşların, müşterisi tarafından kendisine devredilen fatura ve benzeri alacak belgelerini Merkezi Fatura Kaydı Sistemi'ne (MFKS) kaydetmekle yükümlü olduğunu hatırlatan Eke, "Toplam 78 finansal kuruluşun, faktoring işlemlerine konu olan alacaklar ile ilgili her türlü belge ve bilgiyi kaydettiği MFKS'de, kayıt esnasında yapılan mükerrerlik, tutar aşımı gibi kontroller sayesinde, şuana kadar bir milyonun üzerinde riskli işlem engellendi.

Ayrıca, FKB ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) arasında imzalanan protokol kapsamında, MFKS ve TKBB nezdinde kurulmuş olan ve katılım bankalarının finanse ettikleri ticari alacakları kaydettikleri Fatura Kayıt Sistemi'nin (KBFKS) entegre edilmek suretiyle bu sistemlere kaydedilen belgelerin karşılıklı sorgulanabilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor" diye konuştu.

TZFS İLE VADE BEKLEMEYE SON

KOBİ'lerin hızlı ve güvenli ortamda uygun maliyetli finansmana erişimini kolaylaştırmak amacı ile oluşturulan önemli projelerden bir diğerinin de MFKS ile entegre çalışan Ticaret Zinciri Finansmanı Sistemi (TZFS) olduğunun altını çizen Eke, "Tedarik Zinciri Finansmanı sayesinde tedarikçi KOBİ'ler, büyük alıcıların belirlediği vadeyi beklemeden, alıcıların kredibilitesinden yararlanarak, ilave bir teminata ihtiyaç duymadan ve uygun maliyetle ticaretini peşin finanse eder; üretim süreci için kendilerine kaynak sağlar" dedi.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Altının gram fiyatı 938 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 938 lira seviyesinden işlem görüyor
Türkiye'nin konuştuğu adam konuştu: 2 dakika falan dengemi kaybettim, telefonlarım hiç susmadı
Türkiye'nin konuştuğu adam konuştu: 2 dakika falan dengemi kaybettim, telefonlarım hiç susmadı
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Brent petrolün varil fiyatı 112,23 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 112,23 dolar

Bu Habere Tepkiniz

KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM, KPSS 2022/3 KPSS tercih sonuçlarını açıkladı.
KİT'lerde 1 sayılı cetvelden 2 sayılı cetvele atama yapılabilir mi?
KİT'lerde 1 sayılı cetvelden 2 sayılı cetvele atama yapılabilir mi?
KİT'lerde 1 sayılı cetvele dahil kadrolarda görev yapan memur statüsündeki personel sözleşmeli personel pozisyonlara atanabilmektedir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Belediyede iş güvenliği uzmanlığı da yapan teknik personel arazi tazminatı alır mı?
Belediyede iş güvenliği uzmanlığı da yapan teknik personel arazi tazminatı alır mı?
Sözleşmeli teknik personele 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 31. maddesi kapsamında ek ücret ödenmesi mümkün
Soruşturmada görev alan hakim kovuşturmada da yer alabilir mi?
Soruşturmada görev alan hakim kovuşturmada da yer alabilir mi?
Anayasa Mahkemesi, soruşturma aşamasında görev yapan hakimin kovuşturma aşamasında görev yapacağına ilişkin hükmün Anayasaya aykırı olmadığına karar verdi
Mülakatsız 1.805 personel alımında başvurular sona eriyor
Mülakatsız 1.805 personel alımında başvurular sona eriyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sadece 2020 KPSS puanının esas alarak ilana çıktığı 1805 personel alımında başvurular 10 Mart'ta sona erecek
KDK'dan Adalet Bakanlığına: Sözlü sınavı yenileyin
KDK'dan Adalet Bakanlığına: Sözlü sınavı yenileyin
Kamu Denetçiliği Kurumu, Adalet Bakanlığının 2021 yılında yaptığı görevde yükselme sınavında elenen adayın başvurusunu karara bağladı. KDK idarenin sözlü sınavı yenilemesi gerektiğini belirtti.
1416 Sayılı Kanuna Tabi Bursiyerlerin Atamalarda Önemli Görüş
1416 Sayılı Kanuna Tabi Bursiyerlerin Atamalarda Önemli Görüş
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 1416 sayılı Kanuna tabi olarak yurt dışında doktora eğitimini tamamlamayanların denklik başvurusu yapmaları halinde atamalarının yasal süre içerisinde yapmalarını istedi!
Askerlik dönemi emeklilikte hizmet başlangıcı olur mu?
Askerlik dönemi emeklilikte hizmet başlangıcı olur mu?
1999 öncesi hizmeti olanlar için emeklilik yaşının belirlenmesinde göreve başlama tarihleri, yani işçi, esnaf, memur olarak başlama tarihleri dikkate alınmaz. Tek dikkate alınan husus, 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmet süresidir.
Evlendirme memurları 'fazla çalışma' istiyor
Evlendirme memurları 'fazla çalışma' istiyor
Çalışma saatleri dışında veya hafta sonu veya resmi tatil günlerinde nikah kıyan evlendirme memurları fazla çalışma ücreti istiyor.
Hafta sonu sınavlarında görev alan müdür yardımcılarına ek ders ücreti ödenir mi?
Hafta sonu sınavlarında görev alan müdür yardımcılarına ek ders ücreti ödenir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı hafta sonu ve mesai saatleri dışında görev alan müdür yardımcılarına ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği yönündeki soruya cevap verdi.
TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak
TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak
TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak başvurular "İŞKUR" üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi 11 mart 2022.
Yargı 24.Bölüm Fragmanı
Yargı 24.Bölüm Fragmanı
Yargı 24.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Yargı dizisinin yeni bölümü 13 Mart Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Soğuk algınlığına 1 doz masal
Soğuk algınlığına 1 doz masal
Doktorlar muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazıyor