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Brent petrolün varil fiyatı 112,23 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin hafiflemesiyle uluslararası piyasalarda 112,23 dolar oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mart 2022 09:56
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Brent petrolün varil fiyatı 112,23 dolar

Dün 131,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,98 artışla 112,23 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 108,98 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, piyasa yatırımcılarının Rus petrol arzında kesinti yaşanacağına ilişkin endişelerinin hafiflemesi ve Uluslararası Enerji Ajansının üye ülkelerin acil durum rezervlerinden piyasaya daha fazla petrol sunmaya hazır olduklarına ilişkin haberler ile dün gerilemeye başladı.

Fiyatlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haberler sonrası düşüşe geçti.

Rusya-Ukrayna savaşında diplomasiye yönelik atılan adımlar petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekliyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Antalya Diplomasi Forumu marjında görüşme yapacak.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 900 bin varil (yüzde 0,5) azalarak yaklaşık 411 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 833 bin varil düşeceği yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 114,33 ile 117,58 dolar aralığının direnç, 111,08 ile 107,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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