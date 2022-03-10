Efe yürüyebilsin, diye su borularından düzenek kurdu

Kepez ilçesinde Özlem (42) ve inşaat işçisi Ceylan Küçükodabaşı çifti, 2012 yılında 2'nci çocukları olacağı haberini aldı. Çift, bir süre sonra yapılan kontrollerde üçüzleri olacağını öğrendi. Büyük heyecanla doğumu bekleyen çiftin çocukları, 6 aylıkken Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde dünyaya geldi. Erken doğum nedeniyle çocuklardan biri yaşama tutunamadı. Efe ve Sude isimlerini verdikleri prematüre bebekler ise hayata sarıldı.

ÖNCE EPİLEPSİ TEŞHİSİ KOYULDU

Özel hastaneye sevk edilen ve kuvözde tedavi gören Sude, bir süre sonra hastaneden çıktı, Efe içinse zorlu süreç başladı. Doktorların 'yaşamaz' dediği, iç organlarının çoğu gelişmeyen Efe kuvözde ve solunum cihazına bağlı şekilde yoğun bakımda kaldı. Bu süre içinde doktorlar 'Belki bir daha göremezsiniz, gelin görün' diyerek anne ve babayı hastaneye çağırdı. Kuvözdeki Efe, anne ve babasının parmaklarını tutarak tepki verdi.

183 gün yoğun bakımda kalan ve doktorların 'mucize bebek' olarak adlandırdığı Efe, akciğerleri yeterli seviyede gelişmemesine karşın yaşama tutunarak taburcu edildi. Kontrollerde Efe'ye ilk olarak epilepsi teşhisi koyuldu ve ilaç tedavisine başlandı. Çocuklarını nöroloji doktoruna götüren aile, Efe'nin serebral palsi hastası olduğunu öğrendi.

YAŞINDAN FAZLA AMELİYAT GEÇİRDİ

Teşhisin ardından çocuklarının en iyi noktaya gelebilmesi için öncelikle fizik tedavi başlatan anne ve baba, eğitim alabilmesi için de özel eğitim okuluna götürdü. Efe, bu süreçte yaşından fazla ameliyat geçirdi. Son olarak bacaklarından kas ameliyatı olan Efe'nin, yürüyebileceği söylendi. Ancak aile yürüme antrenmanları için gereken 15 bin lira tutarındaki 'Tırtıl' ve 'Hard Walker' isimli 2 aleti, maddi yetersizlik nedeniyle alamadı. Küçükodabaşı çifti, çocukları için alamadıkları aletin benzerini yapmaya karar verdi. Günlük olarak inşaatlarda çalışan baba, ev sahibinden aldığı plastik su borularını birleştirerek düzenek hazırladı.

6 AYLIK VE 725 GRAM DOĞDU

Efe'nin doğduğunda birçok organının gelişmediğini söyleyen Özlem Küçükodabaşı, "Çocuklarım üçüz doğdu. Birini kaybettik. Efe 725 gram doğdu. Akciğerleriyle, birçok organı hiç gelişmemişti. 183 gün yoğun bakımda, 61 gün de solunum cihazına bağlı yaşadı. Kronik akciğer hastalığı ortaya çıktı ve 3 yaşına kadar bununla mücadele ettik. İkinci bir yoğun bakımda yatma süreci oldu. Bu süreçte doktor epilepsi diyerek ilaç tedavisine başladı. Ancak tedavinin devamında Efe'nin serebral palsi olduğunu öğrendik" dedi.

'PARMAĞIMIZI TUTTUĞU GÜN YAŞAMA TUTUNDU'

Çocuğunun eğitimi için her şeyi yaptığını anlatan Küçükodabaşı, "Doktorumuz Efe ilk taburcu olurken 'Servisimizin mucize bebeği' dedi. Onlar bile yaşayacağına umut vermiyordu. 20 günlükken Efe'yi kaybetme tehlikesi yaşadık. O gün doktorlar, 'Belki bir daha göremezsiniz' diyerek, eşimi de hastaneye çağırmıştı. Kuvözünü açtık ve ikimizin parmaklarını tuttu. Efe o gün yaşama tutundu. Öğrendiğim günden bu yana sürekli fizik tedaviye gidiyoruz. Eğitimi için okula götürüyorum" diye konuştu.

'YÜRÜYEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Efe'nin doğduğu günden bu yana onlarca ameliyat geçirdiğini söyleyen Ceylan Küçükodabaşı ise "Son olarak bacaklarından ameliyat oldu. Oğlumun yürüyebilmesi için, kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onu yürütebilmek, egzersizlerini yapabilmesi için plastik su borularından aparat yaptık. Yürüyebilmesi için 'Tırtıl' ve 'Hard Walker' denilen cihazlar var, onlarla yürüme olasılığı çok yüksek. İkisinin fiyatı toplam 15 bin lira civarında. Bunları alma gücümüz yok. Onun için biz de böyle bir çözüm bulmaya çalıştık" dedi.