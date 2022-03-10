PÜİS Başkanı: Bugüne dek batıyoruz diyorduk, işte battık!

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre;

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, akaryakıta peş peşe gelen zamların, bayileri de tüketiciler kadar olumsuz etkilediğini söyledi. Bayilerin, benzin 5 lira iken kazandıkları para ile 20 lirayı geçtiğinde kazandıkları paranın aynı olduğunu belirten Okumuş, "Bugüne kadar batıyoruz diyorduk artık battık" dedi. Yaklaşık 1 ay önce 1000 bayinin kapanma noktasında olduğunu söyleyen Okumuş, bugün bu sayının 4 bini aştığını bildirdi.

Akaryakıt zamları ve bayilerin durumuyla ilgili DÜNYA'nın sorularını cevaplandıran İmran Okumuş, başta enerji olmak üzere masrafl arı sürekli artan bayilerin, gelirlerinin giderlerini karşılamaktan giderek uzaklaştığını söyledi. Bayilerin litre başına kazandıkları paranın sabit olduğunun altını çizen Okumuş, dolayısıyla pompa fiyatı yükseldikçe, sermayelerinin de giderek eridiğinin altını çizdi. Enfl asyonu artırmayacak ve tüketiciye de yansıtılmayacak bir çözüme ihtiyaç bulunduğunu dile getiren İmran Okumuş, "Rafinerilerin toptan satışlarda kullanılan özel indirimleri var. Bu indirimlerin bayilere de tanımlanması gerekiyor" diye konuştu. Çözümün bir diğer yolunun da kar marjının yüzdeye dönmesi olduğuna vurgu yapan Okumuş, daha önce sundukları KDV ile ÖTV'nin birleştirilmesi yönündeki teklifini de tekrarladı. Şirket araçlarına yönelik uygulanan otomatik yakıt satışlarında da uygulanan özel indirimin yarısının bayilerden alınmasından yakınan Okumuş, "Daha önce de ifade ettiğimiz gibi enerji maliyetimiz çok arttı. İstasyonlar 24 saat ışık yakıyor, elektrik tüketiyor. Karşılığında gelirimiz düştüğü için sermayemizde de erimeler yaşanıyor. Bayiler sattığı akaryakıtın yerine yenisini koyamıyor. Daha önce 100 bin liraya dolan tanker, artık, 600 bin liraya doluyor" ifadelerini kullandı.

"Bayilerden sürekli eylem talebi geliyor"

Bayilerin limitlerinin bittiğini, yeni finansman bulamadıklarını vurgulayan Okumuş, kredi kartı komisyonlarının da çok yüksek olduğunu ifade etti. İmran Okumuş, ekonomi yönetimi, EPDK, siyasiler dahil sektörün tüm paydaşlarının bir araya gelmesi gerektiğini aktararak, aksi takdirde 4 bin istasyonun kepenk kapatacağı, en az 40 bin kişinin de işsiz kalacağı uyarısında bulundu. Üye bayilerden eylem yapılması yönünde büyük baskılar geldiğini söyleyen Okumuş, bu aşamada bunları kabul etmediklerini, ilgili bakan ve bürokratlara konuyu aktarmaya devam ettiklerini bildirdi.