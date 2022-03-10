Dolar'ın yükselişi sürüyor... 15 TL'ye yaklaştı
10 Mart 2022 güne 14.65'ten başlayan dolar kuru yükselen petrol fiyatlarının da etkisiyle günü 14.91 TL'den tamamladı. Euro da 16.46'yı gördü. Bununla birlikte altında da yukarı yönlü hareket devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mart 2022 17:34
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,6390
|14,6400
|14,9170
|14,9180
|Avro
|16,1670
|16,1680
|16,4600
|16,4610
|Sterlin
|19,2440
|19,3400
|19,5610
|19,6590
|İsviçre Frangı
|15,7300
|15,8100
|15,9930
|16,0730
|ANKARA
|ABD Doları
|14,6090
|14,6890
|14,8870
|14,9670
|Avro
|16,1270
|16,2070
|16,4200
|16,5000
|Sterlin
|19,1840
|19,3940
|19,5010
|19,7110