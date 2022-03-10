87 kişilik kontenjana 7 bin 800 kişi başvurdu

Askerlik dönemi emeklilikte hizmet başlangıcı olur mu?

1999 öncesi hizmeti olanlar için emeklilik yaşının belirlenmesinde göreve başlama tarihleri, yani işçi, esnaf, memur olarak başlama tarihleri dikkate alınmaz. Tek dikkate alınan husus, 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmet süresidir.