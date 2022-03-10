87 kişilik kontenjana 7 bin 800 kişi başvurdu
KPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Bakanlığın, 87 kişilik personel alım ilanına 7 bin 887 kişi başvurdu
Başvuruya ilişkin Sayısal Bilgiler şu şekilde:
Ortaöğretim mezunu kontenjan sayısı: 14/ tercih yapan aday sayısı 2 bin 388
Önlisans: Kontenjan sayısı: 47 / tercih yapan aday sayısı: 3 bin 164
Lisans: Kontenjan sayısı: 26/ tercih yapan aday sayısı: 2 bin 335
Toplam tercih yapan aday sayısı: 7 bin 887 olurken boş kalan kontenjan sayısı sıfır olduKPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı
KPSS-2022/3 Yerleştirme Sonuçları
Yerleştirme için istatistik bilgileri:
KPSS-2022/3
Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2022/3 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
KPSS-2022/3 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)
KPSS-2022/3 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)