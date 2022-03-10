İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Yozgat'ta etkili olan kar yağışı kentleri beyaza bürüdü.

Kayseri'de vatandaşlar, gece saatlerinden bu yana yağan kar nedeniyle trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. Kar yağışı kentte güzel görüntüler de oluşturdu.

Türkiye'nin önemli kış turizm ve kayak merkezlerinden Erciyes'te kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı. Ulaşımın açık olduğu merkezdeki mekanik tesisler sorunsuz hizmet veriyor.

- Sivas

Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle, kent merkezi ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılar karla kaplandı.

Yollarda oluşan buzlanma, şehir merkezinde de hasarlı kazalara neden oldu.

Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda da yağış etkili oldu. Koyulhisar, Suşehri ve Şarkışla ilçelerine bağlı 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarına devam ediyor.

- Nevşehir

Nevşehir'de sabaha karşı başlayan yağış dolayısıyla kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı. Karla mücadele için belediye, Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri erken saatlerden itibaren çalışmaya başladı.

Cadde ve sokaklar ile kaldırımlar ekiplerce temizlenirken, buzlanma riski olan alanlar tuzlandı.

Trafikte olumsuzluk yaşanmaması için emniyet ekipleri, kent merkezinde araç yoğunluğu olan kavşaklarda önlem aldı.

Kar yağışının yarın akşama kadar süreceği tahmin ediliyor.

- Yozgat

Yozgat'ta da sabah başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Belediye ekipleri, beyaza bürünen kent merkezinde buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Vatandaşlardan Mikail Yıldırım, kar yağışının bereket olduğunu belirterek, "Güzel kar yağıyor, baraj ve göletler boştu, inşallah faydalı olacak." dedi.