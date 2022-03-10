Afyonkarahisar'da bir kişi cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı
Afyonkarahisar'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mart 2022 11:17
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine çalışma başlattı.
İstanbul'daki adresinde gözaltına alınan zanlı B.Y, Afyonkarahisar'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız