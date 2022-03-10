Telefonla ilk 'alo'nun üzerinden 146 yıl geçti

2022-MEB-EKYS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
2022-MEB-EKYS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Hekimler ve sağlık çalışanlarına 'hakim' güvencesi' getiriliyor
Hekimler ve sağlık çalışanlarına 'hakim' güvencesi' getiriliyor
LPG'ye bu gece yarısı zam geliyor!
LPG'ye bu gece yarısı zam geliyor!
Antalya'da tarihi üçlü zirve sona erdi
Antalya'da tarihi üçlü zirve sona erdi
SGK, 11 başlıkta on-line işlemler ve getirilen yenilikleri açıkladı
SGK, 11 başlıkta on-line işlemler ve getirilen yenilikleri açıkladı
Parkta ölü bulunan kadın hakim ile ilgili ilk inceleme tamamlandı
Parkta ölü bulunan kadın hakim ile ilgili ilk inceleme tamamlandı
Sağlık Bakanı Koca'dan yargı mensuplarına çağrı
Sağlık Bakanı Koca'dan yargı mensuplarına çağrı
8 ülkenin göçmen çocukları aynı okulda eğitim görüyor
8 ülkenin göçmen çocukları aynı okulda eğitim görüyor
Bakanlıktan yurt dışı çıkışlara dair Genelge
Bakanlıktan yurt dışı çıkışlara dair Genelge
15 ilde daha hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi
15 ilde daha hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi
'Sınıflarımız yüz yüze eğitime ara vermeden bu dönemi tamamlayacaklar'
'Sınıflarımız yüz yüze eğitime ara vermeden bu dönemi tamamlayacaklar'
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Sadece akaryakıt zamlarının enflasyona etkisi yüzde 1,5'i aştı
Sadece akaryakıt zamlarının enflasyona etkisi yüzde 1,5'i aştı
Başkent'te özel halk otobüsü ve minibüs sürücüleri kontak kapattı
Başkent'te özel halk otobüsü ve minibüs sürücüleri kontak kapattı
Yağımız yabancı sermayenin elinde! Fiyatlarla istedikleri gibi oynuyorlar
Yağımız yabancı sermayenin elinde! Fiyatlarla istedikleri gibi oynuyorlar
Zam yokken zam duyurusu yapan EPGİS'e suç duyurusu
Zam yokken zam duyurusu yapan EPGİS'e suç duyurusu
Sağlıkta şiddete yeni ceza geliyor: Saldıran tutuklu yargılanacak
Sağlıkta şiddete yeni ceza geliyor: Saldıran tutuklu yargılanacak
Üniversite, geriye doğru yemek ücreti istedi
Üniversite, geriye doğru yemek ücreti istedi
Silahla ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis şehit oldu
Silahla ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis şehit oldu
Savaşın seyri Antalya'da belli olacak! 2 bakan Türkiye'ye geldi
Savaşın seyri Antalya'da belli olacak! 2 bakan Türkiye'ye geldi
Ankara'da özel halk otobüsleri zamlar sebebiyle seferlerini durdurdu
Ankara'da özel halk otobüsleri zamlar sebebiyle seferlerini durdurdu
AFAD uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı
AFAD uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı
Benzin ve motorine bugün yapılan zam iptal edildi
Benzin ve motorine bugün yapılan zam iptal edildi
Diyanet Akademisi kurulması telifi Genel Kurul'da
Diyanet Akademisi kurulması telifi Genel Kurul'da
Son 24 saatte koronavirüsten 143 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte koronavirüsten 143 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'daki havalimanlarında kar tedbiri
İstanbul'daki havalimanlarında kar tedbiri
Ayçiçek yağı taşıyan gemilerin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
Ayçiçek yağı taşıyan gemilerin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
ÖSYM açıkladı: Testi pozitif olanlar sınava girebilecek mi?
ÖSYM açıkladı: Testi pozitif olanlar sınava girebilecek mi?
Bakan Özer'den okul yöneticilerine 'velilerle maddi ilişki kurmayın' uyarısı
Bakan Özer'den okul yöneticilerine 'velilerle maddi ilişki kurmayın' uyarısı
Ons altın 18 ayın zirvesini gördü...Yatırımcı ne yapmalı?
Ons altın 18 ayın zirvesini gördü...Yatırımcı ne yapmalı?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Telefonla ilk 'alo'nun üzerinden 146 yıl geçti

Amerikalı mucit Alexander Graham Bell'in telefonu icadı ve yardımcısı Thomas Watson ile 10 Mart 1876'da yaptığı ilk telefon görüşmesi, insanlığın uzaktan iletişim çabalarında yeni bir çığır açtı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mart 2022 11:19
Yazdır
Telefonla ilk 'alo'nun üzerinden 146 yıl geçti

ABD'de 1876'da insan sesinin elektrik sinyallerine çevrilip iletilmesi amacıyla icat edilen telefon, bugün her türlü görsel, işitsel ve yazılı içeriğin iletilip alındığı bir platforma dönüşerek, insan hayatının merkezi unsurlarından biri haline geldi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, telefonun icadı uzaktan iletişimde çığır açan devrim oldu. Bu icat, insan sesini elektrik sinyallerine çevirip iletebiliyor, ardından sinyalleri çözüp yeniden ses olarak aktarabiliyordu. Bu işlemin anlık gerçekleşmesi, insanlığın uzaktan iletişim çabasının en önemli hedefine ulaşıldığı anlamına geliyordu.

Tarihteki ilk telefon konuşması 10 Mart 1876'da ABD'li mucit Alexander Graham Bell ile yardımcısı Thomas Watson arasında Boston'da yapıldı.

Bell, patentini aldığı, kendi icadı "sesli telegraf" cihazını kamuya tanıtmak için yaptığı gösterimde, bir kabloya bağlı ses vericisiyle yan odadaki alıcının başındaki asistanına "Bay Watson, buraya gelin. Sizi görmek istiyorum." mesajını iletti.

Böylece telefon insan hayatına girmiş oldu. Yakın tarihte pek az teknoloji insan hayatını telefon kadar köklü bir şekilde dönüştürmeyi başardı.

Bell'in icadı aslında daha önce ABD'li mucit Samuel Morse tarafından geliştirilen elektrikli telgrafla aynı işleyiş mantığına sahipti ancak sembolik mesajlar yerine farklı ses frekanslarını elektrik sinyali olarak kodlayarak, insan sesini doğal halinde aktarmayı hedefliyordu.

- İlk telefon hattı 1877'de kuruldu

Bell'in başarılı deneyi telefonun pratik kullanımının önünü açan gelişmeleri başlattı. 1877'de Massachusetts eyaletinin Boston ve Somerville kentleri arasında ilk telefon hattı kuruldu.

Telefon hatları sonraki yıllarda ABD'de yaygınlaşmaya başladı. Tahta direkler üzerinde taşınan uzun kablolardan oluşan hatlar ülkenin her yerini kaplamıştı.

Ülkede, 1880 yılına gelindiğinde 50 bine yakın telefon cihazı bulunuyordu.

- İlk kıta aşan görüşme 1915'te fuarda yapıldı

Amerika kıtasının bir ucundan diğerine yapılan ilk telefon görüşmesi de yine Bell tarafından, 25 Ocak 1915'te ABD'nin California eyaletinde düzenlenen Panama-Pasifik Uluslararası Fuarı sırasında gerçekleştirildi. Amerika kıtasının bir ucundan diğerine döşediği kablo hattından yapılan görüşmede Bell, kıtanın doğu kıyısındaki New York'tan batı kıyısındaki San Francisco'da bulunan eski yardımcısı Watson'ı aradı.

Aynı gün ABD Başkanı Woodrow Wilson da kıtasal hattı kullanarak, Beyaz Saray'dan San Francisco'daki fuarda bulunanlara hitap etti.

İlk kıtalar arası telefon görüşmesi kablolu hatlarla değil, radyo frekansları kullanılarak yapıldı. İngiltere Posta Dairesi Genel Müdürü Evelyn Murray ile Amerikan Bell Telefon Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Walter S. Gifford, 7 Ocak 1927'de Londra ile New York arasında ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi.

KAPAT [X]

Okyanus altına telefon kablosu döşemek aşırı maliyetli olduğundan, kablolu telefon görüşmeleri 1956'da İrlanda ile Kanada'nın Newfoundland bölgesi arasındaki ilk okyanus aşırı hat kurulana dek kullanılmadı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 10 Temmuz 1962'de ilk iletişim uydusu Telstar-1'i yörüngesine yolladı. Telstar sayesinde ilk kez uydu üzerinden televizyon yayınlarını ve telefon görüşmelerini aktarmak mümkün oldu.

- Kablosuz telefonlar

İlk kablosuz telefonlar 1970'li yıllarda ortaya çıktı. Bunlar dar bir frekansta çalıştığı için çok maliyetliydi. 1986 yılında ABD'de Federal İletişim Komisyonunun 47 megahertz ve 49 megahertz aralıklarını kablosuz telefonlara tahsis etmesiyle daha geniş bir frekansı kullanabilen bu telefonlar, daha az maliyetli ve yaygın hale geldi.

Buna karşın, taşınabilir telefon cihazlarının bugünkü kadar yaygınlaşabilmesi için radyo dalgalarından daha farklı bir mantıkta çalışan, çok sayıda kaynaktan gelen sinyallerin atmosferde etkin şekilde iletilmesini ve alınmasını sağlayacak "hücre" teknolojisinin gelişmesi gerekecekti.

- Dünyanın ilk 1G mobil iletişim ağı kuruldu

Hücre teknolojisi altyapısı, bir karasal alanda üç alıcı-aktarıcı baz istasyonu arasına kurulan ağla oluşturuluyordu. Bu istasyonlar ağa ses, veri ve diğer içeriklerin aktarımına ortam sağlayacak manyetik hücreler sağlıyorlardı. Her hücre komşu hücrelerdeki farklı frekansları kullanarak kesintiye ve araya girmeye izin vermeden veri aktarabiliyordu.

ABD'de 1947'de Bell Laboratuvarları tarafından geliştirilen hücre ağı teknolojisi, ilk kez 1979'da Japon Nippon Telegraf ve Telefon Şirketi (NTT) tarafından başkent Tokyo'nun metropol bölgelerinde ticari kullanıma sunuldu. Bu ağ altyapısı 5 yıl içinde bütün Japonya'yı kapsayacak şekilde genişletildi ve dünyanın ilk birinci nesil (1G) mobil iletişim ağı kuruldu.

Analog olarak çalışan 1G hücre teknolojisi, yerini 1990'lı yılların başında dijital hücre teknolojisine bıraktı. İkinci nesil (2G) dijital mobil ağı ilk kez 1991'de ticari kullanıma sunuldu.

1998'de NTT, Japonya'da üçüncü nesil (3G) dijital mobil iletişim ağını kullanıma sunacağını duyurdu. 3G, 2002'de ABD'de, 2003'te de Avrupa'da kullanılmaya başlandı.

3G'yi 4'ncü ve 5'inci nesil (4G ve 5G) ağ teknolojileri izledi. 4G, 2009'da ilk kez ABD'de kullanılmaya başlandı. Halen standartları geliştirilmekte olan 5G ise 2019'dan itibaren kullanıma sunuldu. 6G teknolojisine ilişkin çalışmalar da hızla sürdürülüyor.

- İletişim araçları son 30 yılda çeşitlendi

Önceki iki yüzyılda yavaş ve istikrarlı gelişim izleyen telekomünikasyon ve iletişim araçları, son 30 yılda hızlı bir atılım ve çeşitlenme içine girdi. İnternetin ve mobil iletişimin yaygınlaştığı, enformasyonun hayatın her alanına yön verir hale geldiği dönem için "bilgi (enformasyon) toplumu" tabiri kullanılmaya başlandı.

Telefon bugün basit bir ses iletim aracı olmanın ötesinde, çok sayıda farklı işlevi yerine getiren bir cihaza dönüştü. Akıllı telefon, konumlama, izleme, ölçüm ve yönlendirme eylemleri için "anahtar" haline gelirken, her türlü görsel, işitsel ve yazılı içeriğin iletilip alındığı bir platforma dönüştü.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Hatay'da zehirli denizanaları için acil eylem planı talebi
Hatay'da zehirli denizanaları için acil eylem planı talebi
Hollanda'da Türk imam 150'den fazla kişinin Müslüman olmasına vesile oldu
Hollanda'da Türk imam 150'den fazla kişinin Müslüman olmasına vesile oldu
İlçe Milli Eğitim Müdürü, eğitime ara verildiğini öğrencilerle kartopu oynarken öğrendi
İlçe Milli Eğitim Müdürü, eğitime ara verildiğini öğrencilerle kartopu oynarken öğrendi
İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor
İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor
Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 280 yerleşim biriminin yolu kapandı
Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 280 yerleşim biriminin yolu kapandı
Efe yürüyebilsin, diye su borularından düzenek kurdu
Efe yürüyebilsin, diye su borularından düzenek kurdu

Bu Habere Tepkiniz

MEB, aşçı ve aşçı yardımcılarının görev tanımını yapacak mı?

MEB, aşçı ve aşçı yardımcılarının görev tanımını yapacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulunun Nisan 2008 Çalışma Raporunun 4.maddesi ile yapılacağını açıkladığı ve 2013 yılının ikinci yarısında tamamlanacağı sözünü verdiği ve 14 yıldır sonuçlandıramadığı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelinin görev tanımlarını bir an önce yapmalıdır.
KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, KPSS 2022/3 KPSS tercih sonuçlarını açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KİT'lerde 1 sayılı cetvelden 2 sayılı cetvele atama yapılabilir mi?

KİT'lerde 1 sayılı cetvelden 2 sayılı cetvele atama yapılabilir mi?

KİT'lerde 1 sayılı cetvele dahil kadrolarda görev yapan memur statüsündeki personel sözleşmeli personel pozisyonlara atanabilmektedir.
Belediyede iş güvenliği uzmanlığı da yapan teknik personel arazi tazminatı alır mı?

Belediyede iş güvenliği uzmanlığı da yapan teknik personel arazi tazminatı alır mı?

Sözleşmeli teknik personele 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 31. maddesi kapsamında ek ücret ödenmesi mümkün
Soruşturmada görev alan hakim kovuşturmada da yer alabilir mi?

Soruşturmada görev alan hakim kovuşturmada da yer alabilir mi?

Anayasa Mahkemesi, soruşturma aşamasında görev yapan hakimin kovuşturma aşamasında görev yapacağına ilişkin hükmün Anayasaya aykırı olmadığına karar verdi
Mülakatsız 1.805 personel alımında başvurular sona eriyor

Mülakatsız 1.805 personel alımında başvurular sona eriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sadece 2020 KPSS puanının esas alarak ilana çıktığı 1805 personel alımında başvurular 10 Mart'ta sona erecek
KDK'dan Adalet Bakanlığına: Sözlü sınavı yenileyin

KDK'dan Adalet Bakanlığına: Sözlü sınavı yenileyin

Kamu Denetçiliği Kurumu, Adalet Bakanlığının 2021 yılında yaptığı görevde yükselme sınavında elenen adayın başvurusunu karara bağladı. KDK idarenin sözlü sınavı yenilemesi gerektiğini belirtti.
1416 Sayılı Kanuna Tabi Bursiyerlerin Atamalarda Önemli Görüş

1416 Sayılı Kanuna Tabi Bursiyerlerin Atamalarda Önemli Görüş

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 1416 sayılı Kanuna tabi olarak yurt dışında doktora eğitimini tamamlamayanların denklik başvurusu yapmaları halinde atamalarının yasal süre içerisinde yapmalarını istedi!
Askerlik dönemi emeklilikte hizmet başlangıcı olur mu?

Askerlik dönemi emeklilikte hizmet başlangıcı olur mu?

1999 öncesi hizmeti olanlar için emeklilik yaşının belirlenmesinde göreve başlama tarihleri, yani işçi, esnaf, memur olarak başlama tarihleri dikkate alınmaz. Tek dikkate alınan husus, 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmet süresidir.
Evlendirme memurları 'fazla çalışma' istiyor

Evlendirme memurları 'fazla çalışma' istiyor

Çalışma saatleri dışında veya hafta sonu veya resmi tatil günlerinde nikah kıyan evlendirme memurları fazla çalışma ücreti istiyor.
TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak

TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak

TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak başvurular "İŞKUR" üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi 11 mart 2022.
Yargı 24.Bölüm Fragmanı

Yargı 24.Bölüm Fragmanı

Yargı 24.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Yargı dizisinin yeni bölümü 13 Mart Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Soğuk algınlığına 1 doz masal

Soğuk algınlığına 1 doz masal

Doktorlar muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazıyor