'1 Milyon İstihdam Projesi'nde 26 pozisyon için 81 ilde sınava katılınabilecek

Hazine ve Maliye ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında yapılan iş birliği sonucu "1 Milyon İstihdam Projesi" kapsamında adaylara yönelik ölçme ve değerlendirme sistemi kurulacak.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakanlık sahipliğindeki "1 Milyon İstihdam Projesi" kapsamında aday ölçme ve değerlendirme sisteminin kurulması amacıyla Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle, 1 Milyon İstihdam Projesi'nde bilgi teknolojileri alanında eğitimleri verilen 26 pozisyon için Milli Eğitim Bakanlığına ait 81 ilde bulunan e-sınav merkezlerinde adaylar sınava katılabilecek.

Halihazırda birçok kamu kurumunun sınavının yapıldığı 81 ildeki 300 e-sınav merkezinin 6 bin olan toplam kapasitesinin 2023 yılına kadar yeni açılacak e-sınav merkezleriyle 10 bine yükseltilmesi planlanıyor. Bu sayede merkezlerin aynı anda daha fazla adaya hizmet vermesi mümkün olacak.

1 Milyon İstihdam Projesi kapsamında ilgili eğitimlerini tamamlayan adaylar çevrim içi yapılacak sınavlara başvurabilecek ve yaşadığı ilde bulunan kendisine en yakın e-sınav merkezinden randevu alarak sınava girebilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını dijital ortamda aynı gün görebileceği gibi, 1 Milyon İstihdam portalindeki öz geçmişlerine sınav sonuçları otomatik yansıtılarak işverenlerin, adayları işe alım için daha sağlıklı değerlendirebilmesi sağlanacak.

- 860 binden fazla kişi başvurdu

Şu ana kadar 860 binden fazla kişinin başvuru yaptığı 1 Milyon İstihdam Projesi ile 2023 yılına kadar bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 1 milyon kişinin istihdama hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Projede adaylar çevrim içi eğitim platformunda yayımlanan 180 eğitimle kendilerini 26 alanda geliştirmeye devam ediyor ve sisteme dahil olan 100'den fazla işverenin yayınladığı iş ilanlarına başvurarak istihdam imkanı bulabiliyor.

Bilgi teknolojileri alanında yapılacak sınavlar için tüm hazırlıkların tamamlanarak, sınav uygulamasının en kısa sürede başlatılması hedefleniyor.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılan iş birliği protokolüyle gündeme gelen 1 Milyon İstihdam Projesi'nin yaygınlaştırılması için de çalışmalar hızla devam ediyor.

- Deneyap atölyeleri adayların kullanımına açılacak

Öte yandan, söz konusu proje ve Milli Teknoloji Hamlesi çalışmaları kapsamında da önemli bir adım atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü arasında bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesi ve proje çalışmalarının fiziksel mecralarda yaygınlaştırılması sağlanacak.

Proje kapsamında 182 olan eğitim sayısının yıl sonuna kadar 300'e ulaşması planlanıyor. Ayrıca, adayların uygulamalı eğitim alabileceği ve uygulama yapabileceği deneyap atölyeleri gibi ortamların proje kullanıcılarının erişimine açılması için de çalışmalar yürütülecek.

Adaylar ve işverenler projeye "https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/" adresinden ücretsiz ve koşulsuz kaydolabiliyor.