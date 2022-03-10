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Hatay ve Konya'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişiler yakalandı

Konya ve Hatay'da kopya düzeneği yerleştiren şüpheliler gözaltına alındı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mart 2022 11:36
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Konya'nın Ereğli ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi ile düzeneği temin eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede motorlu taşıtlar sınavına girecek T.Y'nin hareketlerinden şüphelenen gözetmenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine sınav merkezine gelen Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, T.Y'yi sınava girdiği sırada üzerindeki düzenekle yakaladı.

Şüphelinin üzerinde, görüntü aktarıcı kamera düzeneği, kulaklık, sim kartı bulunan internet sağlayıcı ve veri aktarıcı cihaz ele geçirildi.

Emniyete götürülen T.Y'nin ifadesinde, düzeneği üzerine yerleştiren kişilere 8 bin lira verdiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalışmasına yön veren ekipler, bir aracı takibe aldı. Adana'da durdurulan araçta yapılan aramada, 2 görüntü aktarıcı kamera düzeneği, 3 kulaklık ve 2 sim kartı bulunan veri aktarıcı cihaz bulundu.

Araçtaki H.A ve İ.A da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

HATAY'DA BİR ADAY YAKALANDI

Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan kişi, güvenlik personeli tarafından yakalandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan sürücü belgesi sınavına yakasına kurduğu kopya çekme düzeneği ile girmek isteyen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında sürücü belgesi sınavına girmek isteyen M.E.A. sınavın yapılacağı salonun girişinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personellerce yapılan üst aramasında, kıyafetinin yaka arkasından yakasına takılı düğme şeklinde kamera ve ses düzeneği kurduğu belirlendi.

Şahsın alınan ifadesinde, düzeneği kopya çekmek amaçlı kurdurduğunu belirtti.

Gözaltına alınan M.E.A. hakkında adli işlem yapıldı.

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