Bakanlıktan yurt dışı çıkışlara dair Genelge
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı belediye personelinin yurt dışı çıkışlarını düzenleyen Genelgede değişikliğe gitti
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Mart 2022 11:41
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yurt dışına çıkacak olan belediye personelini kapsayan Genelgede değişiklik yaptı.
Yapılan değişikliğe göre yurt dışı görevlendirmeleri meclisin toplantılarına denk gelmiyorsa, belediye başkanı tarafından görevlendirme yapılabilecek.
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