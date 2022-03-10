Bakanlıktan yurt dışı çıkışlara dair Genelge

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yurt dışına çıkacak olan belediye personelini kapsayan Genelgede değişiklik yaptı.

Yapılan değişikliğe göre yurt dışı görevlendirmeleri meclisin toplantılarına denk gelmiyorsa, belediye başkanı tarafından görevlendirme yapılabilecek.

İşte Genelge