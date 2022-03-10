Sektör, konut projelerinde iade hakkı süresinin kısaltılmasını talep ediyor

İnşaat sektörü, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan ve ön ödemeli konut projelerinde 24 ayı bulan iade süresinin 3 aya indirilmesini istiyor.

TBMM'de görüşmeleri devam eden Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ön ödemeli konut satışlarına ilişkin önemli düzenlemeler planlanıyor.

Buna göre, ön ödemeli satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslimi zorunlu olacak. Büyük ölçekli konut projelerinde inşaatın tamamlanması çok uzun süreler alabildiği için ön ödemeli satılan konutların tüketicilere azami teslim süresi 36 aydan 48 aya çıkarılacak. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri halinde de devir ve teslim yapılmış sayılacak.

Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresinin geçmesi durumunda, teslim edilmeyen her konut için 70 bin lira idari para cezası uygulanacak.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, AA muhabirine, sektör olarak her zaman tüketicinin yanında olduklarını ve TBMM gündeminde bulunan düzenlemedeki yeni hükümleri olumlu bulduklarını söyledi.

Sektör olarak 36 ay olan teslim süresinin 48 aya çıkarılmasını talep ettiklerini, bu taleplerinin kanun teklifinde yer aldığını ve bu hükmü olumlu bulduklarını belirten Tellioğlu, "Bazı büyük inşaat projelerinde yerin üzerine çıkılması için geçen süre bu kadar tutuyordu. Bu, yüklenici açısından ciddi sıkıntıydı, düzeltilmiş oldu. 48 ay ideal." dedi.

Tellioğlu, ön ödemeli konut satışlarında, tüketicinin, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahip olduğunu anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun devamında da sözleşmeden dönme imkanı bulunuyor. Ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren 24 aya kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden iade hakkı bulunuyor. Tüketici, bu durumda satıcıya kademeli şekilde tazminat ödüyor. Bu ceza, ilk 3 ay içinde sözleşme bedelinin yüzde 2'si iken 12 ayla 24 ay arasında yüzde 8'e kadar çıkıyor. Bu düzenleme, büyük projeleri tehdit ederken diğer tüketicileri de mağdur ediyor. Bir projede, sözleşme tarihinden 1 yıl, 2 yıl sonra çok sayıda iade talebi gelirse projenin bitirilmesi ve teslimatı riske giriyor. Bunlar daha önce yaşandı, bazı tüketiciler konut fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak iade talep ediyor. Konutta oturduktan sonra iade talep eden var. Kanundaki boşluklardan yararlanarak fırsatçılık yapmak isteyen çıkıyor. Hiçbir varlık ticaretinde bu kadar süreli cayma hakkı olmuyor."

Sektör olarak 14 gün içinde cezasız cayma hakkını uygun bulduklarını vurgulayan Tellioğlu, devamındaki iade hakkının yüzde 2-3 gibi tazminat bedelleriyle 3 aya kadar sınırlandırılmasını talep ettiklerini bildirdi. Tellioğlu, uzun süreli cayma hakkının kısaltılması taleplerinin kanun teklifinde yer almadığını dile getirdi.

- "70 bin liralık cezayı tüketici lehine olduğu için kabul ediyoruz"

Tellioğlu, süresinde teslim edilmeyen konutlar için getirilen 70 bin liralık cezayı da tüketici lehine bir düzenleme olduğu için kabul ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu işi yapan firmalar, mükellefiyetlerini de yerine getirmeli. O noktada görevini yerine getirmiyorsa bu ceza takdir edilebilir. Ayrıca, mahkemelerin genel içtihadı da vaktinde teslim edilmeyen gayrimenkulün kira bedelinin de tazminat olarak ödenmesi yönünde. Bu hükmü zaten uygularken bir de üzerine ceza geldi."