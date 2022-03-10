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Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti, partisine katılanlara rozet taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bedeli ne olursa olsun, bu memleketin huzura, beraber yaşamaya, kucaklaşmaya, en önemlisi helalleşmeye ihtiyacı var. Bunu yapacağım, birlikte yapacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mart 2022 13:27
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Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti, partisine katılanlara rozet taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bedeli ne olursa olsun, bu memleketin huzura, beraber yaşamaya, kucaklaşmaya, en önemlisi helalleşmeye ihtiyacı var. Bunu yapacağım, birlikte yapacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'daki temasları kapsamında merkez Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Melikahmet Caddesi'nde esnaf ile görüşen Kılıçdaroğlu, sorunları dinledi.

Kılıçdaroğlu daha sonra beraberindeki partililerle Sur'daki Dengbej Evi'ni ziyaret etti, dengbejlerin seslendirdikleri "stran" adı verilen türküleri dinledi.

Dengbejlerin ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Bu kültürü yaşatanlara şükran borçluyuz. Kaybolmasını da istemeyiz, çok zengin bir kültür. Bu kültürü yaşatmak için verdiğiniz mücadele de takdire değer. Tüm dengbejlere de selamlarımı, saygılarımı iletin lütfen. Bize en azından bu karamsar ortamda güzel bir atmosfer yarattınız, teşekkürler." ifadesini kullandı.

Dengbej evinde bir muhtarla görüşen Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlarla görüştüklerini, herkesin huzur, evinde rahat yaşayabileceği bir ortam, gelir, kazanç ve kucaklaşmak istediğini söyledi.

Büyük sıkıntıların olduğunu bildiğini ve bunların farkında olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, o sıkıntıları yerinde görmek ve dinlemek için Diyarbakır'a geldiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah önümüzdeki süreçte bütün bunları birlikte aşacağız, kucaklaşacağız, sohbet edeceğiz, dertleşeceğiz, dertlerimizi paylaşacağız. İşsizlik bütün kötülüklerin anası. Her yerde söylerim. Bir kişinin işi, gücü olursa, evine ekmek götürürse, huzur içerisinde gelir elde ederse, alın terinin karşılığını alırsa bu tür olaylar da olmaz. İşin derinine ve kökenine inmek lazım. Hiçbir insan gidip de rögar kapağını çalmak istemez. Ama açsa ne yapsın? Dolayısıyla olaya biraz da bu cepheden bakmamız lazım. Az kaldı, inşallah hep birlikte Türkiye'nin var olan sorunlarının tamamını çözeceğiz, hiç endişe etmeyin."

- Kılıçdaroğlu, üye katılım törenine katıldı

CHP Diyarbakır İl Başkanlığının, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlediği üye katılım törenine katılan Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da bulunmaktan ve Diyarbakırlılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Yaşadığınız sıkıntıları biliyorum. Büyük sıkıntılar yaşadınız, farkındayım. Ama bu ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği mutlaka getireceğim. Bedeli ne olursa olsun, bu memleketin huzura, beraber yaşamaya, kucaklaşmaya, en önemlisi helalleşmeye ihtiyacı var. Bunu yapacağım, birlikte yapacağız." diye konuştu.

"Dertleriniz var, işsizlik var, evlerde yoksulluk var, hepsinin farkındayım. Şunu unutmayın; bu ülke çok zengin bir ülke, imkanlarımız var. Ama bu imkanlar doğru yerlerde kullanılmıyor, vatandaşlarımızın hayrına kullanılmıyor, başka yerlerde kullanılıyor, savurganca kullanılıyor. Bir çocuğun yatağa aç girdiği bir evi düşünebiliyor musunuz? Bir annenin çektiği ızdırabı düşünebiliyor musunuz? Bir evde anne, baba ve büyük evladı işsizse o evin dramını düşünebiliyor musunuz? Sosyal devlet dediğiniz devlet, bu ailenin direncini güçlendirmek ve ailenin yaşadığı dramı sonlandırmak zorundadır." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, bunu yapmak zorunda olduklarını vurguladı.

- "Cumhuriyet Halk Partisi bu bölgeye fazla gelmedi, farkındayız"

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Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi bu bölgeye fazla gelmedi, farkındayız, CHP'nin Diyarbakır'da fazla oyu olmadığının da farkındayız. Bunun kabahati Diyarbakırlılarda değil, bunun kabahati bizde, gelmedik, oturmadık, konuşmadık, çayınızı, kahvenizi içmedik, sofranıza oturmadık. Ankara'da oturduk, güzel güzel laflar ettik. 'Niye bize oy vermiyorlar'. Oy istiyorsan gideceksin, vatandaşın derdini dileyeceksin, sofrasına oturacaksın, çayını içeceksin, derdini dinleyeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki 'sizin dertlerinizi çözmeye talibim'. Buraya geldim. Sizin dertlerinize talibim. Sizin dertlerinizi çözeceğim."

Dertleri vatandaşlarla bir arada çözeceklerini, huzur içinde bunları sağlayacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, "Diyarbakır'da il başkanımız bir kadın. Kadınların bu bölgede ne kadar önemli olduğunu, ne kadar siyasete önem verdiklerini, ülkenin sorunlarının çözülmesi için kadınların ne kadar aktif çalıştıklarını çok iyi biliyorum. Sabah kahvaltımı bir grup kadın önderiyle beraber yaptım. Başkanımız kürsüye çıkarken heyecanlıyım dedi. Heyecan güzel şeydir. Hepimiz heyecanlı olmalıyız. Heyecanla gelecek güzel günleri beklemeliyiz. Ve onu mutlaka hayata geçirmeliyiz. Birlikte huzur içinde yağacağız. Hiç meraklanmayın az kaldı. Emin olun az kaldı. Ve inanın geliyor gelmekte olan. Ve geleceğiz." sözlerini sarf etti.

- "6 milyon 300 bin genç Türkiye'nin kaderini değiştirecek"

Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek, ülkenin kaderini gençlerin değiştireceğine dikkati çekti.

"6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek, ilk kez bir siyasi partiye oy verecek. 6 milyon 300 bin genç Türkiye'nin kaderini değiştirecek. 6 milyon 300 bin genç, işsizlikten yakınıyorsa, bu memlekette huzur istiyorsa, evlerde huzur olsun diyorsa oyunun rengini değiştirecek. Dolayısıyla benim umudum ve beklentim gençlerden, demokrasinin gerçek güvencesi sizler olacaksınız" diyen Kılıçdaroğlu, gençlerle gurur duyduklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra partisine katılanlara rozet taktı.

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