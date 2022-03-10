Erdoğan, yeni atanan Bakan Kirişçi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığına yeni atanan Vahit Kirişçiyi kabul etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Mart 2022 13:26
Bakan Kirişçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini sosyal medya hesabından duyurdu
Bakan Kirişçi paylaşımında:Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan bizleri kabul etti, kendilerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Tarım ve orman sektörümüze değer katmak, her alanda üreticimizin, çiftçimizin, vatandaşımızın yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışacağız. İfadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan bizleri kabul etti, kendilerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz.Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) March 10, 2022
Tarım ve orman sektörümüze değer katmak, her alanda üreticimizin, çiftçimizin, vatandaşımızın yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışacağız. pic.twitter.com/45oP8g3XI8