Erdoğan, yeni atanan Bakan Kirişçi'yi kabul etti

Bakan Kirişçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini sosyal medya hesabından duyurdu

Bakan Kirişçi paylaşımında:Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan bizleri kabul etti, kendilerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Tarım ve orman sektörümüze değer katmak, her alanda üreticimizin, çiftçimizin, vatandaşımızın yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışacağız. İfadelerini kullandı.