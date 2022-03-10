2022-MEB-EKYS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
OSYM, 2022-MEB-EKYS Sınava Giriş Belgeleri Erişime açıldığını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Mart 2022 14:04
DUYURU
(10 Mart 2022)
2022-MEB-EKYS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
20 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Mart 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
20 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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