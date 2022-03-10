Uçaktan paylaştı, acilen Türkiye'ye geliyor! Konu Ukrayna'daki nükleer tesisler
ANTALYA'daki Rusya-Ukrayna zirvesinden sonuç çıkmazken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, uçaktan fotoğraf paylaşıp Antalya'ya gelmek için yola çıktığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Mart 2022 14:20
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, "Ukrayna'nin nükleer tesislerinin emniyet ve güvenliğinin sağlanması konusundaki acil konuyu görüşmek üzere Antalya'ya gidiyorum" ifadelerini kullandı.
IAEA tarafından bugün yapılan açıklamada Ukrayna'nın Enerhodar kentinde bulunan ve Rusya'nın kontrolünde olan Zaporjiya ve Çernobil Nükleer Santrallerindeki nükleer malzemeyi izlemek için kurulan güvenlik sistemlerinden gelen veri iletimini kaybettiği belirtildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız