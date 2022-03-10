İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'den ayrıldı
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkiye'den ayrıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mart 2022 15:24
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkiye'den ayrıldı.
Herzog, Türkiye'de yaptığı 2 günlük ziyaret kapsamında İstanbul'da Yahudi cemaatinin üyeleriyle bir araya geldi.
Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'ndaki ibadet töreninin ardından Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'ndan İsrail'e hareket etti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız