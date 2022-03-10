Rusya'dan 200 ürüne ihracat yasağı: Sadece 4 ülke muaf
Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını yasakladı.
YASAK KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER
Demir yolu taşımacılığı ekipmanları, konteyner, türbinler, metal ve taş işleme makineleri de yasak kapsamına girerken, monitörler, projektörler, konsol ve panellerin de ihracatı durduruldu.
AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ ÜLKELERİNE YASAK YOK
İhracat yasağı Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dışında kalan tüm ülkeleri kapsıyor. Hükümet Rusya'ya "dostane olmayan" adımlar atanı ülkelere kereste ihracatının da geçici olarak durdurulduğunu belirtti.
PUTİN 8 MART'TA TALİMAT VERMİŞTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart'ta, hükümetin belirleyeceği bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının yasaklanması talimatını vermişti.
AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ ÜLKELERİ
Belarus
Ermenistan
Kazakistan
Kırgızistan
Rusya