Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda sefer iptali yok
Bakan Karaismailoğlu: "(İstanbul Havalimanı'nda) Sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Bugün 752 uçuş planlanmıştı. 500'ü tamamlandı, gün içerisinde 752'ye ulaşacağız"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mart 2022 18:53
Bakan Karaismailoğlu: "(İstanbul Havalimanı'nda) Sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Bugün 752 uçuş planlanmıştı. 500'ü tamamlandı, gün içerisinde 752'ye ulaşacağız"
"(Kar yağışı) Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık"Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız