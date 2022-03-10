Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda sefer iptali yok

Bakan Karaismailoğlu: "(İstanbul Havalimanı'nda) Sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Bugün 752 uçuş planlanmıştı. 500'ü tamamlandı, gün içerisinde 752'ye ulaşacağız"

"(Kar yağışı) Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık"