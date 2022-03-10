SPK'dan iki şirketin halka arzına onay

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 14 liradan, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise yine pay başına 14 liradan halka arzına onay verdi.

Kurul, Ata Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 100 milyon lira, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 150 milyon lira, AG Anadolu Grubu Holding AŞ'nin 1 milyar lira, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar lira, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri AŞ'nin 2 milyar lira, Nurol Holding AŞ'nin 500 milyon lira, QNB Finans Faktoring AŞ'nin 654 milyon lira ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 3 milyar lira borçlanma aracı başvurusunu onayladı. Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 250 milyon liralık Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası da kurul tarafından onay aldı.

Kurul ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 81 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildiğini duyurdu.