Ukrayna'dan Rus askerlerine: Uçağını getir 1 milyon doları al

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulundu. Klipte, çalışır durumda olan savaş uçağını teslim eden Rus askerine 1 milyon dolar, helikopter teslim edene ise 500 bin dolar para ödülü verileceği duyuruldu. Söz konusu video klibin ardından Rus askerlerinin savaş uçaklarını ya da helikopterleri teslim edip etmeyeceği merak konusu oldu.