Karayolları açıkladı: Bu yollar tır trafiğine kapatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), "Karaman-Mut Devlet Yolu, Konya-Beyşehir yolu, Seydişehir-Akseki yolu, Ankara-Isparta yolu Akşehir-Yalvaç arası tır trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı" açıklaması yaptı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mart 2022 23:10
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Karaman-Mut Devlet yolu, Konya-Beyşehir yolu, Seydişehir-Akseki yolu, Ankara-Isparta yolu Akşehir-Yalvaç arasının, tır trafiğine çift yönlü olarak kapatıldığını bildirdi.
KGM'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, anlık yol durumu bilgisi aktarıldı.
Buna göre, Karaman-Mut Devlet yolu, Konya-Beyşehir yolu, Seydişehir-Akseki yolu, Ankara-Isparta yolu Akşehir-Yalvaç arası tır trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız