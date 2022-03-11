Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik

KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7382

Kabul Tarihi: 9/3/2022

MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 171 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan "İstanbul Ayvansaray Üniversitesi" ibareleri "İstanbul Topkapı Üniversitesi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 205- Mevzuatta İstanbul Ayvansaray Üniversitesine yapılan atıflar İstanbul Topkapı Üniversitesine yapılmış sayılır."

MADDE 3- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Mudanya Üniversitesi

EK MADDE 206- Bursa'da Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Mudanya Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,

b) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden,

c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

ç) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,

d) Meslek Yüksekokulundan,

oluşur."

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.