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Rus alıcılar rotayı Türkiye'ye çevirdi

Rusya ve Ukrayna savaşının durdurulması için hakem rolü üstlenen Türkiye, yatırımda güvenli liman olarak öne çıktı. Başta hazır giyim olmak üzere gayrimenkul sektöründe de büyük hareket yaşanıyor

Kaynak : Sabah
Eklenme : 11 Mart 2022 07:54
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Rus alıcılar rotayı Türkiye'ye çevirdi

Rusya'nın 23 Şubat'ta başlattığı Ukrayna saldırısı, ülkeyi ekonomik olarak büyük bir kaosun içine soktu. 22 Şubat'tan bu yana, birçoğu ekonomik olmak üzere 2 bin 778 yeni yaptırıma maruz kalan Rusya, toplamda ise 5 bin 530 ile İran'ı da geçerek dünyanın en fazla yaptırım uygulanan ülkesi oldu. Kredi kullanımından para transferlerine kadar birçok finansal enstürman da kullanılamaz hale geldi.

Rusya'da faaliyet gösteren küresel markaların birer birer faaliyetlerini durdurarak pazardan çekileceğini açıklaması gözleri bu pazara çevirdi. Aralarında H&M, Burberry, Chanel, Estee Lauder, Louis Vuitton, Prada, Gucci ve Saint- Laurent gibi moda markasının da bulunduğu 100'den fazla global dev ülke ile ticaretini durdurdu. Rusya'nın içinde bulunduğu bu tablo, barış görüşmelerinde öncü rol üstlenen Türkiye'ye ekonomik olarak da ilgiyi artırıyor. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş turizm, enerji, gıda, ihracat ve gayrimenkul de rotanın Türkiye'ye çevrilmesini sağladı. Ayrıca, Rus bankalarının önemli bir bölümünün yaptırıma uğraması, Rusların Türk bankalarına yönelmesine neden oldu.

YENİ BİR TİCARET KAPISI

Dünya markalarının çoğunun ülkeden çekilmesi, Türkiye ile Rusya arasında farklı bir ticaretin kapısını aralamaya başladı. Özellikle perakende, gıda ve elektronik eşyada Rus alıcılar bu markaları Türkiye'den tedarik etmenin yollarını aramaya başladı. Rus işadamlarının özellikle tekstil ve dayanıklı tüketim malzemelerini ülkeden tedarik etmek için Türk tedarikçiler ile bir araya gelmeye de başladığı ortaya çıktı.

Yine Türkiye'ye gelen Rus turistler de gerek bavul ticareti gerekse de diğer tedarik kanalları ile Türkiye üzerinden ülkelerine ürün taşımaya başladı. SABAH'a konuşan perakendeciler uzun vadede çok farklı bir ticaretin kapısının aralandığını belirtiyor. Öte yandan Gürcistan ile olan sınır ticaretinde ciddi bir artış başladı.

GAYRİMENKULE HÜCUM

Öte yandan Avrupa'nın ambargo uyguladığı Rusya'nın üst gelir grubu vatandaşları, kapanan kapıların ardından Türkiye'yi güvenli liman seçti. Antalya ve İstanbul'daki lüks ve markalı konut projelerine yatırım için acentelerle görüşen Ruslar, para transferi sorununun çözülmesi durumunda birikimlerini Türkiye'de gayrimenkule çevirmek için sıraya girdi.

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) üyesi acentelerin verdiği bilgiye göre, sadece Ruslar değil, Ukraynalı yatırımcılar da yastık altındaki paralarını gerek vatandaşlık gerek yatırım için gayrimenkul alarak Türkiye'ye aktarmaya çalışıyor. Acenteler, "Güvenli yaşam için B planı artık Türkiye. Üst gelir grubu yatırımcıların gayrimenkule yöneldiği ülkemiz, savaş sonrasında ise orta gelir grubunun göç akını ile karşılaşacak. Para transferi sorunu çözülürse piyasa ikiye katlanabilir" diyor.

UÇAK BİLETLERİ UÇTU

Rusya'dan Türkiye'ye yönelik yoğun bir uçak trafiği var. Türkiye yönlü seferlerdeki bilet fiyatları 3 bin dolara kadar çıktı. Ruslar'ın dünyaya açılan az sayıdaki hava sahasının Türkiye üzerinden gerçekleşmesi bilet fiyatlarındaki artışın ana nedeni olarak gösteriliyor.

CİDDİ BİR TALEP GELİYOR

Gayrımenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, "Temennimiz, bu talihsiz sürecin en kısa zamanda sona ermesi. Üye firmalarımızdan son günlerde her iki ülkeden Türkiye'ye ciddi bir talep olduğunu tespit ettik. Sadece tatil amaçlı değil yatırım ve yaşama amaçlı talepler artıyor. Rus vatandaşlarının yaptırımlardan dolayı çok fazla alternatifi kalmadı.

Ukrayna ile iyi ilişkilerimiz ise onların da Türkiye'ye yönelmelerine olumlu etki edecek" dedi. Rusya'ya karşı uygulanan tecritlerin sonucunda ülke yatırımcılarının özellikle İstanbul'a yönelmesinin beklendiğini kaydeden GİGDER Başkan Yardımcısı ve Tekçe Overseas Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe ise Rus entelektüellerin, elit kesimi ile zenginlerinin şu anda İstanbul'da olduğunu belirtti.

METİN CAN

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